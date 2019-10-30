中國文學走進馬德里詩歌節。（來源：人民網） 中評社北京10月30日電／由中外文化交流中心和馬德里中國文化中心主辦的“絲路行吟——走進馬德里詩歌節”文化交流活動日前在西班牙馬德里舉行，活動通過詩朗誦、手工坊、展覽、專題講座和座談等多種形式使西班牙民眾近距離感受到中國詩歌的魅力。



27日，在杜克伯爵文化中心舉辦的“手牽手——中西詩歌對話”活動中，中國詩人周瓚和西班牙詩人安瑪莉亞同台吟誦各自的詩歌作品，受到現場觀眾的熱烈歡迎。而作為此次詩歌節的重點活動，28日晚在馬德里中國文化中心舉辦的“絲路行吟——知畫·知音·知境·中國山水詩路”體驗活動上，展出了《富春山居圖》織錦長卷及“中國山水詩路” 數十幅攝影圖片和精美視頻；中國詩人周瓚根據同名長詩改編的詩歌劇場作品《隨黃公望游富春山》，剖析中國當代詩歌劇場的藝術實驗與文化實踐，她還與西班牙漢學家宮碧蘭合作，分別用中西文現場朗誦原創詩作；古樂演奏者王光明用中國傳統樂器蕭吹奏古曲《渭城曲》，並朗誦《蘭亭集序》，現場反響熱烈，數百位西班牙觀眾對中國詩人與藝術工作者的精彩演出報以熱烈的掌聲。



此外，馬德里中國文化中心還舉辦了“曼陀羅之夢：詩經書法工作坊”活動，將中國傳統書法藝術、文學經典《詩經》及佛教文化創意結合，通過互動體驗的方式讓參加者領略中國文化兼容並蓄的魅力。



創立於2011年的馬德里詩歌節，與巴黎“詩歌市場”、倫敦詩歌節、柏林詩歌節等活動相呼應，是歐洲詩歌藝術的盛事之一，得到了西班牙文化部、馬德里市政府的支持和當地文學愛好者的廣泛認可。



此次系列活動的舉辦借力馬德里詩歌節這一主流文化舞台，將中國文學推廣至西班牙，讓當地民眾在感受中國詩歌藝術魅力的同時，通過深層次的交流和對話活動，增進了相互的了解與認知，推動了中西兩國之間的“文明互鑒”和“民心相通”。



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