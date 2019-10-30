中華小姐冠軍學歷令人驚嘆　集美貌才華

2019中華小姐環球大賽在剛剛過去的周末落下帷幕，來自福州長樂的95後女孩陳佼怡獲得冠軍。



2019年中華小姐環球大賽有來自全球各個賽區的上萬名選手參加，最終登上10月26日總決賽的只有12人，其中3人來自歐洲賽區。



經過層層角逐，9號選手陳佼怡奪得冠軍；4號選手李夢瀟奪得亞軍；2號選手劉璇奪得季軍。這三位中華小姐都是名校出身，冠軍陳佼怡在倫敦大學學習，亞軍李夢瀟來自美國紐約大學，季軍劉璇在中國傳媒大學播音與主持專業就讀。



進入到前六強的還有一位意大利華裔女孩胡玉清，她從小生長於意大利，參加比賽讓她更好的學習和練習了中文，對自己祖國有了更深刻的印象，對自己的未來也有了新的規劃。



另一位在法國讀書、工作的選手徐嬈也表示這次的比賽讓自己收獲頗多，自己回到法國之後會更好地傳播中華文化。



這次中華小姐的主題是Key of Beauty，留學美國、澳大利亞、法國等地的參賽選手，在決賽才藝環節要演繹中國從古到今不同時代女性的美，各個都是信手拈來、自信滿滿。中華小姐冠軍陳佼怡還在接受媒體採訪表示，經過比賽自己變得更堅強，未來自己會努力講好中國的故事，傳播正能量。



中華小姐環球大賽脫穎而出的女孩們，不僅是外在美和內在美集於一身，還有著高素質、高品位、高學歷。不少網友向她們竪起大拇指，稱她們是傳播中華文化的美麗使者。



來源：歐洲新鮮事