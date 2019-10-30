ECFA將終止？國台辦：誰損害兩岸利益一目了然

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月30日電（記者 張爽）在30日召開的國台辦例行新聞發布會上，發言人馬曉光表示，ECFA簽署以來，大陸方面切實履行承諾，保障ECFA順利生效實施。誰在為兩岸同胞和兩岸業者謀福祉，誰為謀取政治私利而損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。



有記者問到，針對輿論關注ECFA明年屆滿10年是否將面臨終止，台陸委會日前稱，不樂見大陸因政治因素停止落實兩岸有關協議，請問發言人對此有何評論？



馬曉光說，ECFA簽署以來，大陸方面切實履行承諾，保障ECFA順利生效實施。截至2019年6月底，貨物貿易早期收獲產品，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣。特別值得指出的是，早期收獲產品清單給島內中小企業以及農漁民帶來了實實在在的巨大利益。從2010年到2018年，早收清單中台灣對大陸出口農產品增長了兩倍，大陸已成為台灣農產品外銷的第一大市場。



他表示，早期收獲計劃的降稅安排與開放措施僅僅占兩岸貿易與市場開放的一小部分。遺憾的是，由於眾所周知的原因，ECFA後續服務貿易協定簽署未能生效，貨貿協議商談被迫中斷，ECFA無法惠及更多台灣同胞。誰在為兩岸同胞和兩岸業者謀福祉，誰為謀取政治私利而損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。

