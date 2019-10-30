工信部力推共享製造　2022年形成20家大平台

中評社北京10月30日電／據證券日報報道，10月29日，工業和信息化部發布《關於加快培育共享製造新模式新業態 促進製造業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出到2022年，形成20家創新能力強、行業影響大的共享製造示範平台，資源集約化水平進一步提升，製造資源配置不斷優化，共享製造模式認可度得到顯著提高。到2025年，共享製造發展邁上新台階，示範引領作用全面顯現，共享製造模式廣泛應用，生態體系趨於完善，資源數字化水平顯著提升，成為製造業高質量發展的重要驅動力量。



《意見》指出，共享製造是共享經濟在生產製造領域的應用創新，是圍繞生產製造各環節，運用共享理念將分散、閑置的生產資源集聚起來，彈性匹配、動態共享給需求方的新模式新業態。發展共享製造，是順應新一代信息技術與製造業融合發展趨勢、培育壯大新動能的必然要求，是優化資源配置、提升產出效率、促進製造業高質量發展的重要舉措。



《意見》表示，要以“加快形成以製造能力共享”為重點、以“創新能力、服務能力共享”為支撐的協同發展格局。在產業基礎條件好、共享製造起步早的地區和行業，加快形成一批專業化共享製造平台，推動重點區域、重點行業分散製造資源的有效匯聚與廣泛共享。鼓勵有條件的企業探索建設跨區域、綜合性共享製造平台。



值得關注的是，《意見》提出了四個方面的主要任務。一是培育發展共享製造平台。積極推進平台建設，鼓勵平台創新應用，推動平台演進升級。二是依托產業集群發展共享製造。探索建設共享工廠，支持發展公共技術中心，積極推動服務能力共享。三是完善共享製造發展生態。創新資源共享機制，推動信用體系建設，優化完善標準體系。四是夯實共享製造發展的數字化基礎。提升企業數字化水平，推動新型基礎設施建設，強化安全保障體系。



（來源：證券日報）