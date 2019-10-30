製造業占美國經濟比重降至72年來新低

中評社北京10月30日電／據新華網報道，美國商務部29日發布的數據顯示，今年第二季度美國製造業增加值占美國實際國內生產總值（GDP）的比重為11%，降至72年來新低。



美國商務部當天發布的按行業分類的第二季度GDP數據顯示，當季製造業增加值占美國實際GDP的11%，低於前一季度的11.1%，也低於2018年的11.3%，降至1947年以來最低水平。此外，當季房地產和租賃業增加值占實際GDP的比重為13.4%，專業和商業服務增加值占12.8%。



聖路易斯聯邦儲備銀行2017年發布的一項研究顯示，20世紀40年代以來製造業占美國實際GDP的比重一直比較穩定，介於11.3%至13.6%之間。過去三年，雖然特朗普政府呼籲大力重振美國製造業，但製造業占美國經濟的比重反而下降。



彭博社29日報道說，特朗普政府的貿易保護主義政策擾亂了企業供應鏈，妨礙了企業投資並導致招聘放緩。特朗普政府對主要貿易夥伴商品加征關稅還導致美國製造業在今年早些時候陷入衰退。



美國供應管理學會10月1日發布的調查數據顯示，9月份美國製造業採購經理人指數（PMI）大幅下滑至47.8，創2009年6月以來新低，顯示美國製造業萎縮加劇。參與調查的多個行業對美國加征關稅政策造成的傷害表示憂慮。



（來源：新華網）