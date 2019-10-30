韓國瑜大軍壓境？鄭文燦：桃園不用防韓措施

鄭文燦表示，桃園不用防韓措施，讓市民選擇就好。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜明（31日）起一連兩天，來桃園進行傾聽之旅，民進黨桃園市長鄭文燦上午到八德區視察捷運綠線GC01標統包工程工地現勘，被視為“用重大建設來防韓”，鄭受訪也淡定說，桃園不用防韓措施，讓市民選擇就好。



韓國瑜2天桃園傾聽之旅行程，首場31日上午10點到慈湖謁陵，接著前往復興區成立原住民後援會、下午到普濟堂參香、以及到八德、中壢、平鎮參加多場後援會活動。



11月1日上午10時到觀音甘泉寺參香、參加楊梅後援會成立，下午到中壢慈惠堂、出席醫療長照界挺韓後援會，再前往平鎮三崇宮，參加呂玉玲、陳根德後援會成立大會，晚間回到桃園區參與此次到桃園下鄉的重頭戲“幸福相會、桃園起飛、團結晚會”，屆時桃園市6位“立委”參選人將同場合體力挺韓國瑜，營造大團結氣勢。



韓國瑜從16日開始，展開全台傾聽之旅，由南往北一路狂掃，已經來到雲林彰化，接著先跳開台中南投與竹苗，直接進入大桃園，“韓流2.0”勢必掀起藍軍氣勢。



桃園執政是民進黨，從市長、“立委”參選人、黨籍市議員怎樣看這波“韓流2.0”？有無“防韓”措施？



民進黨第四選區（桃園區）鄭寶清、無黨籍第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）趙正宇都是拼連任，上午跟鄭文燦一起到捷運綠線八德工地會勘，被問到藍軍“母雞”要殺入桃園，是否對各自選區產生影響？



鄭寶清先俏皮“拍拍手”，歡迎韓國瑜來桃園，但是強調只有腳踏實地，爭取預算幫助建設，“建設看得到”，才能獲得選民認同，趙正宇認為韓要來八德大溪，只能平常心。



身為蔡英文桃園競選總部主委的鄭文燦，目前重心全放在市政建設，要用政績來替蔡英文輔選，這次選擇捷運綠線現勘，高架部分基樁已經陸續看到，他還用“種竹筍”比喻，竹筍在土裡面的部分比較大，打到地底下將近四十公尺，他告訴媒體，要讓市民知道，現在綠線捷運進度到哪裡，絕對不是停滯，呼籲“口水會結束後，建設會留下來”。



媒體問，韓國瑜將一連兩天來桃園傾聽之旅，上午八德綠捷會勘，是否就是“防韓”措施？



鄭文燦簡短說，桃園不需要防韓措施，讓市民選擇就好。