5G商用開閘　三大運營商競相“攬客”

中評社北京10月30日電／據經濟參考報報道，11月1日三大運營商將正式上線5G商用套餐。業內人士表示，電信運營商推出5G商用套餐意味著5G由此進入正式商用階段，表明運營商第一步的5G網絡建設基本到位。



記者在中國移動的預約界面上看到，即日起至5G套餐正式上市前，預約5G套餐可享受相關折扣優惠。中國移動表示，預約客戶自領取5G套餐折扣優惠之日起三個月內如訂購中國移動全網統一套餐，則訂購後可連續6個月享受套餐費折扣。前6個月，網齡5年及以上7折，5年以下8折。而中國電信和中國聯通將7折門檻降到了3年。



今年6月6日，工信部向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電發放5G商用牌照。8月，中國移動、中國電信及中國聯通都推出了5G免費體驗套餐；到了9月，三大運營商均開放了5G商用套餐預約，並推出了各種優惠，目前，中國移動、中國聯通和中國電信三家的5G商用預約用戶總數已超過1000萬。



5G大規模商用在即，5G基站也在全國各地處於加速建設的階段。據悉，預計今年底北京5G基站將超1.4萬個，基本實現五環內部署，到2020年完成城郊5G網絡全覆蓋，為5G場景示範應用提供良好的網絡環境保障。



對此，中泰證券研究報告認為，即將正式發布的5G套餐考驗運營商平衡服務質量和盈利能力。目前，我國電信行業正處於移動流量收入增速明顯放緩、語音收入大幅下滑、4G用戶增速放緩、整體趨於飽和、用戶ARPU下降、DOU（每戶每月上網流量）急速上升的背景下。同時，隨著“提速降費”要求進一步深化，運營商既需要在遵從政策導向和保證業績平穩間取得平衡，也需要在技術、產品、服務方面革新。



工信部數據顯示，今年前三季度國內移動互聯網流量保持高速增長，但增速逐月回落。前三季度，移動互聯網累計流量達887億GB，同比增速降至90.4%；其中，通過手機上網的流量達到884億GB，占移動互聯網總流量的99.6%，同比增速降至92.6%。中國信通院發布的手機市場運行分析報告顯示，今年前9月，國內手機市場總體出貨量2.87億部，同比下降5.7%。



“前三季度，從國內手機市場總體出貨量，到移動互聯網流量都出現疲態，這主要因為不少手機用戶正在等待5G手機的到來。”有業內資深人士表示，電信運營商推出5G商用套餐意味著5G由此進入正式商用階段，表明運營商第一步的5G網絡建設基本到位。



（來源：經濟參考報）