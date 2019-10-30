黑龍江海倫發現罕見古生物群

中評社北京10月30日電／據新華網報道，我國三名古生物學專家經過認真考察，在對黑龍江省綏化海倫市發現的一系列植物、動物化石的研究中發現了這裡的一個罕見的白堊紀生物群。這個古生物群的生物種類豐富，包括蕨類植物莖幹化石、裸子植物的木化石以及恐龍化石和鱉化石等。



這個白堊紀生物群位於海倫市井家店林場境內，距離海倫市區75公里。在井家店林場境內有一條峽穀，峽穀上接小興安嶺餘脈，下至海倫市東方紅水庫上游，穀長10餘公里。在峽穀山體及兩側河道下的灰綠色砂岩中，發現了眾多的植物和動物化石。



中國地質博物館教授級高工、中國植物學會古植物分會理事長程業明介紹，他帶領團隊從2018年6月至9月對海倫境內的峽穀進行了考察，發現這裡的化石既有蕨類植物的莖幹化石，也有裸子植物蘇鐵類、鬆柏類木化石。蕨類植物包括登普斯基蕨科、紫萁科和桫欏科等類群。這些化石對於研究蕨類植物的演化發展歷史以及當時的古環境意義重大。



中國地質博物館高級工程師、中國古生物學會科普工作委員會委員劉風香博士說，這個木化石群填補了國內相關研究的空白。此前2017年和2018年，她們科研團隊曾在黑龍江省齊齊哈爾市克山縣發現了桫欏化石和登普斯基蕨化石，相關成果分別發表在國內核心期刊《地球學報》和國際核心雜誌《歷史生物學（Historical Biology）》《白堊紀研究（Cretaceous Research）》等雜誌上，她們認為這是研究我國東北地區恐龍生活時代的植被、古環境、古氣候以及探討東亞、西歐和北美地區白堊紀植物群關係的重要證據。



北京自然博物館副研究員王寶鵬也於今年9月到海倫市進行了調查。他介紹，在海倫峽穀中發現了大塊的恐龍化石和鱉化石，鱉化石的發現在我國尚屬首次。王寶鵬認為，海倫古生物群的發現，證明這裡在遠古時代就存在過完整的生態系統，這對古環境古氣候的研究有重大意義。



（來源：新華網）