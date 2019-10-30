網絡暴徒煽動犯罪　香港律師：已超越底線

中評社香港10月30日電／據文匯網報道，香港多位知名律師表示，修例風波中暴徒利用網絡實施的多種行為涉嫌犯罪；呼籲相關部門嚴正執法，依法加快、從嚴打擊違法行為，以助盡快止暴制亂，讓香港回歸法治、安定和繁榮。



據新華社報道，香港法學交流基金會執委會主席、大律師馬恩國說，最近一些網絡論壇上出現了煽動、組織非法集會和遊行，串聯暴力示威，教網民如何製造燃燒彈和炸彈，教唆割頸殺警，散佈謠言、激化社會矛盾等現象，它們都已經超越了言論自由的底線，涉嫌煽動罪等犯罪。



他說，根據香港《刑事訴訟程序條例》等法律，煽動別人參與或發動違法行為即涉嫌煽動罪。實際上，此前香港非法“佔中”的發起人就因為煽動非法集結被定罪入獄。



他說，通過網絡教授暴力傷害等行為，性質更加惡劣。如果涉嫌煽動暴動，最高可判十年監禁；煽動他人謀殺，比如教授、煽動他人割頸殺警，最高刑罰可判終身監禁。



此外，最近也有不少網絡言論涉嫌傳播未經證實的消息甚至惡意造謠，“起底”、欺凌、攻擊市民和警察，而且有愈演愈烈之勢。馬恩國認為，“起底”嚴重影響個人隱私，違反了香港基本法和《個人資料（私隱）條例》。受害者可以向法院申請禁制令並進行民事索賠，違法披露個人資料的被告需要賠償。



對於有人以“言論自由”為網絡違法犯罪辯護，全國人大常委會香港基本法委員會委員、香港特區立法會議員梁美芬說，言論自由從來不是完全絕對的，而是在法律約束的框架之內。



她說，公法方面，不單是香港基本法，國際人權公約等也都對言論和表達自由有限制。如國際人權公約規定，言論和表達自由應受到合理約束，以保護“國家安全”、公共秩序、公共衛生或道德、他人的權利和自由等。民法方面，相關法律也規定，言論和表達自由不可侵犯別人的權益、名譽、尊嚴等，否則可處以很高的賠償。



而在刑法方面，在普通法體系以及香港現有法律之下，即使沒有行為、只是以言論鼓動他人幹犯刑事罪行，也須負刑事責任。根據《刑事罪行條例》相關條款，散佈仇恨言論、派髮帶有煽動意圖的宣傳品等行為，都屬犯罪；如果言論涉嫌分裂國家、煽動他人上街集會或遊行、推行“港獨”且實際過程違法，還將違反香港基本法。

