聯合早報：正視結構性失業問題

中評社香港10月30日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，人力部發布的第三季勞動市場預估報告顯示，我國總就業人數增加2萬2400人，比前一個季度的6200人增加三倍。但總失業率從3.1%上升至3.2%，是10年來的新高，而裁員人數達2900人，比前一個季度的2320人來得多。



由於是預估數據，人力部沒有公布第三季的職位空缺數目。不過，今年第二季，職位空缺與失業人數的比率下跌至0.94，也就是說，失業人數超過職位空缺。不少分析師認為，隨著經濟增長持續放緩，職位空缺數目的增長空間不大，而裁員人數可能繼續攀升。

我國經濟增長放緩，總就業人數還能取得增長，令人鼓舞。然而，失業率以及裁員人數增加，反映了勞工市場出現了工作與技能不匹配的現象或結構性失業問題。尤其令人憂慮的是，公民失業率達3.3%，比總失業率高。



人力部長楊莉明指出，工作與技能不匹配的現象，可能是求職者沒有相關的技能，或是工作吸引力不足。求職者通常偏好做回自己的老本行，而雇主則傾向於聘請與他們的行業有直接相關技能或有業界經驗的人。她呼籲雇主與求職者保持更開放和靈活的態度，以縮小兩者的差距。不過，她也表示，有越來越多的雇主願意聘用以及訓練中途轉業者。



我國經濟正在轉型，朝向知識密集型發展。顛覆科技的湧現更是迅猛，職場的需求也跟著急速改變。為了配合職場的新需求，政府不遺餘力地鼓勵國人提高和學習新技能。此外，政府也推出各種激勵政策，例如“應變與提升”計劃，重新訓練被裁退的員工，以協助他們找到新工作。今年1月至8月， 約有2萬2000名求職者通過這個計劃找到工作。



儘管如此，掌握新技能的步伐往往落後於職場的新需求。要在短短的幾個月內掌握新技能，尤其是一個全新的工作領域，對許多人而言是一個不小的調適過程。現實是，不少人避重就輕或是處於無奈，選擇技能需求較低的工作，包括打零工。這意味著他們的收入也跟著下降。這一群人有不少是屬於專業人士、經理、工程師以及技師，也就是所謂的PMET。他們大多也是“夾心”的中產階層。