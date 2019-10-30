俄防長：庫爾德武裝已撤出敘“安全區”

中評社北京10月30日電／據新華網報道，俄羅斯國防部長紹伊古29日說，敘利亞境內庫爾德武裝已在俄土諒解備忘錄規定期限之前撤出“安全區”。



俄媒體當天援引紹伊古的話報道說，“庫爾德武裝已從安全走廊地帶提前撤出。敘利亞邊防人員與俄羅斯軍警已進入相關地區。”



此外，俄國防部29日援引俄駐敘利亞衝突各方調解中心主任博連科夫的話說，截至當地時間29日18時，庫爾德武裝68支隊伍共3.4萬人及相關武器裝備已撤至距離土耳其武裝力量接觸線30公里處。



博連科夫說，俄已全面執行俄土諒解備忘錄規定的措施。從23日起，俄方開始在土敘邊境相關區域內巡邏。



土耳其總統府29日表示，與敘北部庫爾德武裝人員150小時的停火期到期後，土軍將開始在敘北部與俄方聯合巡邏。



本月9日，土耳其軍隊進入敘北部開展軍事行動，打擊被其視為恐怖組織的庫爾德武裝。敘政府譴責土耳其的行動，表示將採取一切合法手段抗擊。



17日，土耳其和美國就土軍在敘北部暫時停火和建立“安全區”問題達成協議。22日，土耳其和俄羅斯就緩解敘北部緊張局勢簽署諒解備忘錄，規定自本月23日12時起，俄軍事警察和敘邊防人員將協助庫爾德武裝人員和裝備在150小時內撤至土敘邊界以南30公里外地區。



（來源：新華網）