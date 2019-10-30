新竹市議長憤怒　痛批民進黨是個惡質化政黨

新竹市議長許修睿接任國民黨新竹市黨部主委。（照片：國民黨新竹市黨部提供） 中評社新竹10月30日電（記者 黃文杰）新竹市議會議長許修睿今天就任中國國民黨新竹市黨部主委，上午在市黨部舉行就任茶會，開口批評民進黨，砲火猛烈，他提到民進黨是一個割喉割到斷的惡質化政黨，治國無方，最會選舉，為了勝選可以一手皮鞭、一手胡蘿蔔，很多媒體與名嘴因此屈服了，打開電視隨時都是罵韓國瑜。



許修睿說，現在的國民黨從中央到地方都很艱困，中央黨部每月要3000萬元（新台幣）開銷，地方黨部一樣艱困，黨部要自行負擔開銷，就連新竹市黨部所在地，也被法院查封，不知何時會收回？他呼籲藍軍要團結，一起為韓國瑜拉票，把韓國瑜送進“總統府”，讓鄭正鈐送入“立院”才能改變現狀。



“請跟我一起奮勇前進，用選票下架民進黨，讓國民黨重返執政、重返榮耀”，全場掌聲不斷。



桃園市與新竹市，目前都是民進黨執政，但是議會都是國民黨執政，這波地方黨部主委異動，新竹桃園都換人，新任主委也都是議會龍頭，新竹議長許修睿更是焦點。



就任茶會上，許修睿批民進黨發言辛辣，他提到，民進黨是一個割喉割到斷的惡質化政黨，治國無方，最會選舉，為了勝選可以一手皮鞭、一手胡蘿蔔，很多媒體與名嘴因此屈服了，打開電視隨時都是罵韓國瑜，沒有一個政治人物講可以一句話，就被切六段切八段、被剪接、被檢視。



他說，韓國瑜被扭曲成這樣，卻繼續贏得民心，從南到北被萬民擁戴，這就是人氣。



許修睿指出，人氣是熱的，民調冷冰冰，因為民調母體被掌握在民進黨的“交通部”的中華電信手中，所以大家一定要相信自己，不要相信失真的民調，民調已變成為民進黨服務的工具。很多電視、媒體也要倒過來看，我們絕不能讓50個名嘴影響選舉、操控國家的命運。



他說，“拚經濟”是國民黨的強項，只有國民黨執政“台灣才安全、人民有錢”，國民黨創造台灣經濟發展最繁榮的年代，在新竹也做了很多極有遠見的投資，開發科學園區就是最顯著的例子，不但幫助新竹市人口增加丶百業興旺，更讓台灣從傳統工業跨足科技產業，成為世界知名的城市。



許修睿感謝包括卸任主委的呂學樟等幹部與志工，疾風知勁草，板蕩識忠臣，在市黨部財產被查封、從中央到地方黨部都要自籌薪水的艱困時刻，大家願意來到這裡一起過苦日子，就是願意團結在黨的身邊，繼續奮鬥。



他說，尤其黃國新的夥伴們，堅守在自己的崗位上，相信國民黨一定會重返執政、重返榮耀，一定能救“中華民國”於危亡。



許修睿說，他生於新竹丶長於新竹，親眼看見國民黨努力付出，改變了新竹市在台灣丶在兩岸、在世界的地位。吃果子拜樹頭，他抱著反哺的心，要在這裡與許多先進一起開創美好的未來，他接主委最重要的任務，是要送韓國瑜進“總統府”、“國會”要過半，讓鄭正鈐進入“立院”，政黨票一定要支持國民黨，讓國民黨重返榮耀”。



今天出席茶會的包括前“立委”張蔡美、前市長童勝男與許明財、中常委呂學樟、黃國新主委趙建爍，以及議員、里長、社團人士共近千名鄉親，展現藍軍精誠團結。