李佳芬以西螺女兒身份　向雲林婦女感性致詞

李佳芬出席韓國瑜“雲林婦女後援會”成立大會致詞。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月30日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“雲林婦女後援會”成立大會30日上午在虎尾鎮公所虎尾廳舉行。韓國瑜妻子李佳芬以“西螺女兒”身份出席向現場千名姊妹懇託，氣氛溫馨。



前台中市長胡自強夫人邵曉鈴擔任韓全台婦女後援會總會長，邵曉鈴也上台鼓舞士氣，現場高喊“中華民國”萬歲、韓國瑜凍蒜。隨後邵曉鈴授旗給雲林婦女後援會總會長廖千慧，代表雲林婦女一條心，全力支持韓入主2020。



李佳芬上台致詞首先感謝邵曉鈴擔任韓的全台婦女會後援會會長，一直幫我們打氣加油，夫妻受到邵關愛致上最高謝意。



李佳芬說，人家都說“後頭厝”是女兒家最強大的靠山，這次選舉要跟大家拜託，這段時間有很多聲音責備我們夫妻，我覺得很奇怪。我們從小在鄉村長大，也對很多關心農業的朋友說，台灣有史以來可能沒有一個“總統”（參選人）對農業縣市這麼關心，沒走一個“總統”（參選人）太太是在鄉村長大。



李佳芬回憶自己的母親是傳統的女人，從早做到晚，也相信現場很多女性都是跟自己媽媽這樣過日子的。有很多人問雲林農業到底有什麼重要的？但雲林在嘉南地區扮演很重要角色，“只要雲林的農業解決，台灣的問題就解決一半”，過去在台北有很多人都用“產值”來看農業，雲嘉南地區農業受損1、2億（新台幣）好像沒什麼？但這對農業縣市來講卻影響很大，對農民而言，若一分地能賺個6、7萬是很了不起、很開心的事情。