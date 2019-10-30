卓榮泰：蔡拼到贏　“國會”未過半辭黨主席

民進黨主席卓榮泰接受廣播節目專訪，針對2020大選進行選情分析。（照片：周玉蔻嗆新聞節目提供） 民進黨主席卓榮泰與節目主持人周玉蔻。（照片：周玉蔻嗆新聞節目提供） 中評社台北10月30日電／2020大選倒數70多天，民進黨力拚蔡英文連任，“國會”過半”，黨主席卓榮泰今天接受廣播節目專訪時表示，自己設定的目標就是“總統”拚到贏，但“國會”不過半的話，未來政局不穩定，影響外商、台商的投資，他會覺得對不起人民及當選的“立委”，勢必要請辭。



針對不分區“立委”布局，卓榮泰也表示，民進黨的目標是15席，名單會優先顧及對黨的形象與社會認同。至於現任“立法院長”蘇嘉全是否續任？卓榮泰說，蘇嘉全繼續留在“立法院”是理所當然，但目前還未到討論儲備院長的進度。



民進黨主席卓榮泰30日接受廣播節目“周玉蔻嗆新聞”專訪。卓榮泰表示，蔡英文的民調一直穩定中，而民進黨2020“立委”選舉提名的70名區域“立委”候選人中，有46位是現任，他們是“防守線、衛冕者”，黨部要優先確保防守線是否在安全狀態，連任者要穩住，若再加上10多席的不分區“立委”席次，卓榮泰預估民進黨將可達到57席的“國會”過半”目標。



主持人周玉蔻問，若“總統”連任，但“立委”未過半，是否將辭去黨主席以示負責？卓榮泰表示認同，他強調自己設定的目標就是“總統”拚到贏，沒有任何打折扣、討價還價空間，但“國會”不過半的話，未來政局不穩定，影響外商、台商的投資，他會覺得對不起人民及當選的“立委”，勢必要請辭。



而對於民進黨不分區“立委”的安全名單，卓榮泰說，外界認為不分區過半達18席有困難，但他自己設定的目標為15席上下。



國民黨可能將黨主席吳敦義列入不分區，對民進黨爭取政黨票是否有幫助，卓榮泰說，“有，因為會讓很多人氣憤”。至於他自己是否列入民進黨不分區名單，卓說，“現在沒有那個氣氛。”



關於民進黨近來啟動不分區“立委”布局引發諸多爭議，“立法院長”蘇嘉全姪子、“立委”蘇震清甚至不惜揚言退黨以爭取排入不分區安全名單。卓榮泰說，去年“立委”選區調整時，“行政院長”與“立法院長”有默契將蘇震清列入不分區，以解決地方上參選爆炸與人員平衡問題。但這是默契，不是規定，不分區名單一定要先顧慮社會接受程度與黨的形象，提名委員會會謹慎處理。



主持人也問及，民進黨若將蘇震清列不分區恐影黨的選情，是否有可能繼續提名蘇嘉全入不分區角逐“立法院長”？卓榮泰說，除了已屆滿兩任不分區的人之外，沒有任何人不可能，蘇嘉全繼續留在“立法院”也是理所當然，也是政局穩定。不分區名單也會就未來院長人選做考量，但目前還沒討論到院長儲備人選的進度。