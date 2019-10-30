中評關注：反送中效應減弱　綠改推代理人法

“立法院”院會29日將中共代理人相關修法草案付委。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團昨天突然讓“中共代理人”相關草案付委，中國國民黨“立委”在場並未表達不同意見。在香港政府撤回“逃犯條例”之後，蔡政府在香港議題上將少了著力點，加上之前陳同佳案子也對蔡政府扣分，現在將“中共代理人”相關條例草案付委，主要還是希望藉由這隻槍，可以讓“抗中”議題能持續發揮。



10月15日“立法院”會時，民進黨“立委”及時代力量黨團分別就提出“中共代理人”相關修法及專法草案，希望“立法院”會”一讀，交付相關委員會審查。但國民黨“立法院”黨團及親民黨“立法院”黨團卻搶在院會結束前出招，分別提出復議案將相關法案卡在院會程序，草案暫時無法順利送進委員會審查。



民進黨“立法院”黨團29日也出招，議事人員提出變更議程，議程順序如下，但未唸出有哪些議程，主持會議的副院長蔡其昌第一次問有無異議，沒有人出聲，蔡其昌可能也覺得有異，再問了一次對於此案有沒有異議，這時候連國民黨也說沒有異議。



這些法案包括：民進黨“立委”陳亭妃、王定宇及時代力量黨團提案修正“兩岸人民關係條例部分條文修正草案”。另外，民進黨“立委”尤美女及時代力量也分別提出“境外勢力影響透明法”、“反境外敵對勢力併吞滲透法”等專法版本，都一起付委，未來若排入委員會也將一併審查。



這個工程仍是非常浩大，要先排入委員會，應由內政委員會主審，目前內政委員會召委是民進黨“立委”李俊俋以及國民黨“立委”林為洲，若林不排案，就剩下一半時間可排案。但依照這些草案爭議這麼大，要在委員會達成共識不容易，勢必要送交院會進行朝野協商，一個月冷凍期之後才能審查，這個會期“立委”們面臨選舉，要在本會期通過可能性低，但在過程中交鋒，將會讓綠營在“抗中”議題上有著力點。



但民進黨因為香港議題逐漸沒有發揮空間，若要打出“反中牌”，勢必要有議題發揮，且本屆是民進黨“國會”多數，下一屆能否維持過半數，都是未知數。深綠支持者會有焦慮感，當然會希望民進黨本會期加快腳步審查，而民進黨也可借力使力，若本會期沒過，到基層拉票時，可以訴求要讓民進黨下一屆繼續過半，才能讓該法案有機會通過。



只是民進黨想藉著這個議題發揮“抗中”效應，但也可能造成台商，以及長期往返兩岸人民的恐懼，這些選票會不會有反彈效果，反而拒投民進黨，就看綠營對這個議題的拿捏。