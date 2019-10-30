藍委疑惑　修這麼多法每個機關都變東廠西廠

藍委林為洲。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會主委陳明通。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）“立法院”民進黨團29日動用人數優勢，通過“中共代理人”相關提案修法交付內政委員會審查，中國國民黨“立委”林為洲今天上午質詢時指出，民進黨政府修這麼多的法律，讓每個行政機關都可以調查、審判人民，每個機關都變成了東廠、西廠，這難道是陸委會主委陳明通“陳教授”的價值嗎？陳明通當時沉默不語。



“立法院”內政委員會上午開會審查陸委會、海基會等相關單位預算，陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月都出席會議。國民黨、親民黨“立委”質詢都批評、諷刺蔡政府選舉操作，陳明通一改過去“火冒三丈”反嗆的態度，全程表示“謝謝委員指教”，微笑以對。



林為洲質詢時指出，陳明通之前曾親自向他說明，“中共代理人”制度這個會期不會送、不會付委、不會審查，還說委員個人版本不會處理，沒有民進黨團版本，怎麼現在又要付委審查了？陳明通到底是不是執政團隊的一員？為何行政、立法雙頭馬車？



林為洲表示，如果今天有一個笨蛋、傻子一直講支持“一國兩制、台灣方案”，台灣應該接受，若說消滅“中華民國”，這些話算不算政治宣傳？會不會危害“國家安全”？只要沒有暴力、恐嚇、竊取國家機密等行為，並沒有觸犯任何一條法律，因為這是言論自由。



林為洲質疑，很多人主張消滅“中華民國”、說台灣應變成美國的一州；喊獨立也是顛覆“中華民國”，因為獨立要改國號，但這些有違反哪一條法律？蔡政府若要修法，國民黨不會“焦土抗爭”，但執政黨態度反覆，選舉到了，又要要操作選舉。



林為洲指出，這法案最爭議的地方有二，一是很難定義政治宣傳；二是沒有違法行為，沒竊取機密、傳假訊息、煽動都會觸法，違反言論自由。台商最擔心的就是參加對岸的活動，坐台下聽人家政治宣傳，甚至講未來交流很好等話，然後相應聲明就觸法，蔡政府根本是在害台商、害自己人



林為洲說，民進黨訂這麼多法律，每個機關都變司法機關、調權、審判人民，每個機關都變東西廠，調查人民，不配合就動法律，行政可擴張權力，是陳教授的價值嗎？



陳明通認為，言論自由還是有一定的範疇，不管怎樣，不可能去主張消滅國家主權，“憲法”都規定可以解散政黨。但對於主張獨立是否違法，讓行政機關都變東廠、西廠等事，陳明通都沉默不語。