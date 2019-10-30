駐日美軍強行違規訓練，日防相抗議不能接受

29日晚，河野太郎就美軍在嘉手納地區強行訓練一事發表聲明（圖片來源：每日新聞） 中評社北京10月30日電／據環球網報道，駐日美軍又惹事了。據日本廣播協會（NHK）最新消息，當地時間29日下午，兩名美國海軍陸戰隊士兵在沖繩伊江島基地參加跳傘訓練時降落方向偏離，錯誤地降落在了訓練基地以外的民間地區。同一天，美軍還以天氣惡劣為由違反規定在嘉手納地區強行進行訓練。當晚，日本防衛大臣河野太郎就美方無視要求強行訓練一事表示：“不能接受，可能會對日美的同盟關係造成影響。”



據日本廣播協會（NHK）29日報道，29日下午13時30分左右，兩名駐日美軍在進行跳傘訓練時偏離了訓練機場，在距離基地約1.5公里的伊江島機場著陸。當地村民稱，兩名士兵落地的地方為伊江島機場圍欄邊的民間田地，旁邊僅600米就是居民住宅。



NHK稱，雖然尚未發現有人因此次事故受傷，但當地村民於事發後向沖繩防衛部門提出了嚴重抗議，並強烈要求有關部門對美軍進行徹底的安全管理。



同日下午18時，駐日美軍還以天氣惡劣為由，違反規定在沖繩嘉手納空軍基地進行了跳傘訓練，這已是今年第四次此類訓練。然而，美軍與日方有協議，跳傘訓練應在離島伊江島進行。



29日晚，河野太郎也就美方無視要求強行訓練批評稱：“美方違反協議，難以接受。”他表示，美方並未對訓練活動進行充分說明，“感到非常遺憾，可能影響日美同盟關係。”此外，河野太郎還稱自己會提出和美國國防部長進行協商的要求。在9月日本內閣改組後，河野太郎從外務大臣變為防衛大臣。



NHK還表示，這已經不是駐日美軍第一次因跳傘訓練與當地政府及居民發生衝突了，此前，美軍也曾多次發生在跳傘訓練中降落到基地外的情況。不僅如此，早在4月，因一名士兵在跳傘降落過程中割斷了降落傘，一個處於打開狀態的美軍降落傘掉落到一所學校的網球場，引發學校和當地居民的強烈抗議。



（來源：環球網）