波音CEO國會作證承認“犯了錯”

中評社北京10月30日電／據新華網報道，美國波音公司首席執行官丹尼斯·米倫伯格29日就波音737MAX飛機失事事件在美國國會參議院作證。在參議員的嚴厲聲討下，他承認波音“犯了錯”，卻回避談論事故的深層次原因。



在長達兩個半小時的聽證會上，米倫伯格的證詞可以歸納為3句話：“我們犯了錯”“我們在改進”“以後沒問題”。但當被問及波音何時得知飛機自動防失速軟件存在問題及如何處理等細節性問題時，米倫伯格卻顧左右而言他。



今年3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8客機（屬於737MAX系列）失事，這是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司同型號客機失事之後，波音737－8客機發生的第二起空難事故。米倫伯格在書面證詞中承認，兩起空難均與“機動特性增強系統（MCAS）”自動防失速軟件被錯誤激活有關。



這是波音管理層在獅航空難發生一周年後首次在美國國會現身。今年6月，米倫伯格曾拒絕赴國會作證。



儘管有大量證據顯示波音飛機在製造和認證過程中存在體制性問題，波音高管的聽證會策略卻將錯誤局限在個別的技術層面。參議員瑪麗亞·坎特韋爾質問波音未對空難中出現的飛控系統失靈情形進行測試是否犯了錯。共同出席聽證會的波音商用飛機副總裁約翰·漢密爾頓表示“事後看來如此”，但隨後又辯稱波音在飛機認證過程中進行了廣泛的測試。



本次聽證會的最大焦點是，美國聯邦航空局10月18日發布消息稱波音公司未及時向監管機構報告其兩名員工在2016年的一段通信記錄。這段記錄表明二人早已知道波音737MAX系列飛機的飛行控制系統存在嚴重問題卻選擇了隱瞞情況。



被追問何時知道這段記錄時，米倫伯格表示在第二次空難發生之前。這表明波音內部察覺問題大約2年後，管理層才獲知情況。“（此前）我們不知道”，米倫伯格說。參議員瑪莎·布萊克伯恩表示，公司最高管理層以“不知道”解釋出現的問題是讓人擔憂的。

