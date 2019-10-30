為社會宅嗆蔡政府　柯：台北市是蔡英文的？

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／蔡英文2016年時喊出8年興建20萬戶社會住宅的政策，但台北市長、民眾黨主席柯文哲直言“不可能、不相信”，“內政部”29日以新聞稿重炮回擊，直批“台北市是“中華民國”的，不是柯文哲的”。柯30日受訪反酸“不然是台北市是蔡英文的喔？社會住宅是用蓋的，不是用嘴炮的！不然公布一下你們蓋了多少。”



“內政部”昨怒嗆柯文哲，台北市是“中華民國”的台北市，不是柯文哲的台北市，柯若不願承擔責任，用政治化的方式來逃避青年需求，“中央政府”仍會負起保障人民的最終責任。



根據台媒報道，柯文哲對此也反嗆“不然台北市是蔡英文的？”社會住宅是要用蓋的不是用嘴砲的，目前台北市正在施工當中的社會住宅大概接近1萬戶，但是每個社會住宅從規劃、找地到完工可以真的住進去，恐怕要6年。



柯文哲表示，8年20萬戶中，有5萬戶由他負責，但他都做不到，所以“我跳票，你一定也跳票！”不過跳票也不要緊，就要按部就班去做，算一算接他當市長的人，在第一個4年任內會有8000多戶完工。



柯也強調，雖在自己任內開工，但並不能在任內完工，國家政策大家要講好，不管誰當市長都要往前進，這才是目標，講一個堅定的目標要表達一個態度。柯也嗆“內政部”“打嘴炮幹什麼？還要寫一大堆，不然你們公布一下你們蓋多少！”