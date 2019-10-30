好看又好玩兒 傳統非遺亮相中國國際時裝周（圖片來源：光明網） 中評社北京10月30日電／提到國際時裝周，你最先想到的是什麼？T台？潮牌？俊男靚女？然而，10月27日上午，一群平均年齡60歲以上、身著滿綉旗袍的中國大媽亮相WPMMC納蘭紅高訂專場大秀現場，打破了人們的這一固有印象。



“今天這場走秀，它沒有用一些靚麗的模特，都是用的我們生活中的一些普通人來走秀，我覺得非常好。”故宮博物院黨委書記都海江說到。大秀當天，55位已退休的大媽身著各色的滿綉旗袍，自信的行走在鎂光燈下，著實驚艶了現場觀眾的目光。



“我們不是專業模特，就是已經退休的一群人。”展板前，模特高秀麗捧著“納蘭紅專屬模特”的證書和家人合影。“以前機會比較少，我們都是自己組織活動，但是近幾年邀請我們的機構越來越多了，而且都是和非遺啊、民族啊相關的。”高秀麗說，近些年她走了非常多的旗袍秀，但又不是那種一看就覺得離人們生活特別遠的旗袍，“都是那種人們一看，覺得說‘誒，感覺我也能穿’的那種旗袍。而且上面還都有什麼滿綉啊、蘇綉啊這些非遺元素，我們就感覺在豐富我們業餘生活的同時，也傳播了我們中國的文化，特別好。”



“在國際舞台上融入更多地中國的民族元素、非遺元素，這是現在服裝設計的一個大趨勢。”來自北京服裝學院的唐瑋婷和楊霄告訴光明網記者。作為設計專業的學生，她們從學校老師那裡搞到了今天的票後，便馬不停蹄地趕到了秀場。“一般我們說到‘高定’都覺得特別時尚、特別高級，今天這場秀則是把‘滿綉’這種國家級的非遺，和‘旗袍’這種中國傳統服飾，還有‘高定’這種非常高級的玩法兒，做了一個結合，而且結合的非常成功，我覺得作為一個服裝設計專業的學生，我也有很大的收獲。”



精致的盤扣，纖細的腰身，優雅的裙擺，搖曳的耳環……每一件呈現在T台上的作品都或多或少的蘊含了滿綉的元素。“‘滿綉’作為滿族特色的非物質文化遺產，同時也是國家級的非物質文化遺產，她已經有800多年的歷史了。”納蘭紅創始人劉思彤告訴記者。“我就想著這麼有文化底蘊的一種藝術，我們不能只讓她躺在博物館裡供人瞻仰，應該讓她走進我們的生活，和我們的生活結合起來。”



作為國家級非物質文化遺產代表性項目滿綉黑龍江省級代表性傳承人，劉思彤始終致力於弘揚滿綉文化，用絲絲彩線綉出時代新風，用針線講述滿綉故事，每一針都仿佛是一種情感和文化的寄托。一根細小的鋼針，穿連起紅、黃、藍、白等各色絲線，一氣呵成，織綉出精美的圖案，穿針引線之間展現出華麗別致的藝術風格，蘊含了匠人們精工細作勇於探索的創新精神。

