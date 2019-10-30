李曉華：我國製造業發展的歷程與寶貴經驗

中評社北京10月30日電／新中國成立70年來，我國迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。作為國民經濟的主要支柱、技術創新的重要來源、人民生活的物質保障，製造業在推動經濟社會發展中發揮了重要作用。新中國的製造業在“一窮二白”的基礎上起步，經過70年的發展，我國製造業規模不斷擴大，我國也成為名副其實的“世界工廠”和世界製造業第一大國。



新中國成立以來製造業取得巨大發展成就



新中國在成立之初，是一個典型的農業大國，工業基礎非常薄弱，產業體系很不完善，工業化水平很低。數據顯示，以淨產值衡量，工農業結構中農業比重高達84.5%，工業占15.5%，其中重工業只占4.5%。經過70年的建設和發展，我國製造業取得了巨大的歷史性成就。按照聯合國工業發展組織的數據，中國22個製造業大類行業的增加值均居世界前列，其中紡織、服裝、皮革、基本金屬等產業增加值占世界的比重超過30%，鋼鐵、銅、水泥、化肥、化纖、發電量、造船、汽車、計算機、筆記本電腦、打印機、電視機、空調、洗衣機等數百種主要製造業產品的產量居世界第一位。可以說，我國已經從新中國成立之初積貧積弱的農業國轉變成一個擁有世界上最完整產業體系、最完善產業配套的製造業大國和世界最主要的加工製造業基地。



70年來，我國製造業不僅實現了數量上的擴張，發展質量也有顯著提升。從整體上看，我國科技創新能力有了突飛猛進的發展，SCI論文發表量、專利申請和授權量連續多年位居世界前列。我國製造業在許多高科技領域亦實現了重大突破，千萬噸級大型煉油設備、超超臨界火電機組、750千伏交流輸變電成套設備，以及60萬噸乙烯、30萬噸級合成氨、百萬噸級鉀肥等技術裝備實現技術自主可控、技術水平居世界前列，高速鐵路機車及系統成為“中國製造”的靚麗名片，在一系列尖端領域都邁進了世界“第一梯隊”。



製造業發展抓住了重要歷史機遇



我國製造業取得的歷史性成就，離不開全國人民的自力更生和努力奮鬥，同時也源於很好地抓住了新科技革命和產業變革、全球化與全球價值鏈分工、生產方式變革等重大發展機遇。



新中國成立之初，以核能、信息技術的大規模商業化應用為代表的科技革命正在興起。我們集中力量進行重工業和國防工業建設，特別是重點發展電子與核工業，取得巨大成就，成為世界上少數幾個擁有核武器與衛星的國家，不但提高了國際地位，而且增強了國防安全保障能力，為我國後續發展營造了穩定的國際環境，也為製造業的發展奠定了必要的物質與人才基礎。

