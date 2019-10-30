廣西酒吧坍塌事故6死87傷　調查結果發布

（圖片來源：新華網） 中評社北京10月30日電／據北京青年報報道，廣西百色市委宣傳部30日通報了今年5月百色市0776酒吧樓頂坍塌事故的調查結果。



百色市委宣傳部介紹，2019年5月20日0時40分左右，百色市右江區東州大道0776酒吧發生鋼結構樓頂坍塌事故，造成6人死亡，87人受傷，直接經濟損失1732.57萬元。



根據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院第493號令）等有關法律法規的規定，經百色市人民政府批准立案調查，5月24日成立了百色市右江區0776酒吧“5⋅20”房屋坍塌較大事故聯合調查組（以下簡稱事故調查組），開展事故調查工作。事故調查組聘請了建築領域專家並邀請市監察委、市人民檢察院派員參加事故調查工作。事故調查組查明了事故發生的經過、原因、人員傷亡和直接經濟損失情況，認定了事故性質和責任，提出了對有關責任人員和責任單位的處理建議，並針對事故原因及暴露出的突出問題，提出了事故防範措施建議，形成了《百色市右江區0776酒吧“5⋅20”房屋坍塌較大事故調查報告》。



調查報告顯示，百色市右江區0776酒吧“5⋅20”房屋坍塌較大事故是一起生產安全責任事故。調查組請右江區人民政府督促百色市公安局右江分局依法追究肖佳寧、陳友培、黃 浪、羅 戰、黃 輝、黃 雋、梁軼材、周雄金、洪立波、黃穎等10人刑事責任。並按照管理權限責成右江區文化體育和旅遊局、右江區住房和城鄉建設局、右江區消防大隊作出書面檢查。請市監察委按照幹部管理權限，對梁文君、楊 洲、馬 濤、解紅梅、黃 傑、周喜集、韋 明、趙 般、周 綱、梁翔輝、黃奇峰、黃瑞坡、葉道華、楊紹專、韋冠常、王世凡、楊世爵、黃永才等市、區黨委政府及有關部門人員給予相應的政務處理。請市住房和城鄉建設局依法落實對廣西百色市金拓投資有限公司的行政處罰。請市應急管理局依法落實對廣西零柒柒陸娛樂有限公司（0776酒吧）、廣西百色市金拓投資有限公司、0776酒吧實際負責人黃浪、廣西百色市金拓投資有限公司法人代表羅戰的行政處罰。請百色市文化廣電和旅遊局、百色市住房和城鄉建設局、百色市消防支隊、右江區人民政府向市人民政府作出深刻檢查。



調查報告認定，肖佳寧，廣西田陽江智重工有限公司副總經理、總工程師，個人承攬0776酒吧鋼結構屋頂工程。其無鋼結構設計、施工資質，違規承攬0776酒吧鋼結構屋頂工程，設計嚴重不符合國家設計規範標準的鋼結構設計圖紙，無資質組織農民工按該設計圖紙施工；在0776酒吧後續裝修及混凝土屋頂施工過程中，發現鋼結構屋頂下沉，抱有僥幸心理，僅進行簡單加固就放任酒吧將該工程投入使用，對事故的發生負有直接責任，因涉嫌工程重大安全事故罪於2019年5月21日被百色市公安局右江分局刑事拘留，2019年6月26日，被依法逮捕。

