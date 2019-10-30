彩虹合唱團再來京，分享口袋中的星星

上海彩虹合唱團演出現場，與觀眾的閃光燈組成的“星海”合影。（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京10月30日電／“我有一個裝滿星星的口袋”是上海彩虹室內合唱團新一年的樂季主題。這次主題巡演，於2019年1月正式啟動，目前已走過西安、上海、武漢、南京、成都五座城市。11月16日、17日，這個“神曲”合唱團將來到北京音樂廳，與北京的觀眾分享“口袋中的星星”。10月31日14：00，將在大麥網／貓眼／愛樂匯微信公眾號開票。



“神曲合唱團”如何煉成？



上海彩虹室內合唱團成立於2010年，他們既是“合唱神曲”的開創者，也是嚴肅音樂的捍衛者。合唱團由青年詞曲作家、青年指揮家金承志擔任藝術總監，把“造化隨順，風雅之誠”作為團訓。



成立至今，上海彩虹室內合唱團先後憑借《張士超你到底把我家鑰匙放在哪裡了》、《感覺身體被掏空》、《春節自救指南》等作品獲得關注，作品大多以莊嚴肅穆的音樂形式，配上幽默的、生活化的歌詞，引起觀眾的共鳴。如今，他們依然以多樣的原創合唱作品、專業且充滿特色的表達方式吸粉無數：《玉門關》穿越唐朝鐵血戰場；《來自外公的一封信》賺了一波又一波觀眾的熱淚；《阿妹》讓人感受溫州方言別樣的柔情；《想要去旅行》快樂地放飛少女心……



從周一至周五，合唱團的團員們擁有各自的角色：高中生、律師、人類學研究者、美食博主、程序員、幼兒園老師、音樂教育者、銀行職員……周六晚上到了排練廳，大家去掉所有身份，聚在一起，以匠人精神打磨每首作品的一切細節。



如今，上海彩虹室內合唱團已成為很多音樂廳或劇院開票後售罄速度最快、簽售隊伍最長的紀錄保持者。除了觀眾的認可，“彩虹”也屢獲業內肯定：他們被評價為“可能是中國音准最好的合唱團”，他們是2017年唱工委音樂獎“年度團體／組合”獲得者，是上海國際藝術節20年來首個登上主要演出的民營團體，還在2018年台北兩廳院的節目考量中獲得僅次於柏林愛樂等世界頂級樂團的評級。



“彩虹式現場”如何別具一格？



作為一個“特別”的音樂團體，上海彩虹室內合唱團的命運走向很大程度上掌握在名為“金承志”的人手裡。他是彩虹合唱團的創始人、指揮、團魂，也是彩虹合唱團所有神曲的創作者。

