舞蹈選秀火了，但顔值＋炫技就等於好舞者嗎

中評社北京10月30日電／歷時一年，從6000組專業舞者中挑選出的50組佼佼者，能否代表年輕舞者的頂尖水平？128台攝像機、360度實時觀測，用視頻技術手段定格的瞬間姿態能否完美展現舞者的動人魅力？青年舞者競技秀《舞蹈風暴》最近連播四期，眾多來自專業藝術院校和網絡平台的舞者集結在這個電視綜藝的舞台，留下屬於自己的高光時刻。首期節目拿下“開門紅”，全國城域收視率位列同時段第一，相關話題迅速登上熱搜，不少默默無聞的專業“硬核”舞者因此獲得很高的關注度。



“越來越多綜藝節目關注舞蹈，可以讓更多舞蹈演員有更多機會，與觀眾在劇場之外見面。”中國舞蹈家協會副主席、著名舞蹈家黃豆豆認為，以往普通觀眾缺乏了解專業舞蹈的機會和渠道，如今電視和網絡搭建了一座座橋梁，讓大眾擁有了觀賞舞蹈的便捷方式。但黃豆豆也提醒，熒屏綜藝每每剪輯出來的短節目對舞蹈藝術來說只是“管窺”，舞蹈真正的魅力還是存在於劇場中。更有圈裡人表示，顔值加炫技並不能與最優秀的舞者畫等號，事實上熒屏選秀和真正的舞台選擇不盡相同，經過綜藝選秀裁剪的舞者或許更強調“社交屬性”而不是專業性。



當“硬核”舞者遭遇熒屏選秀的“套路”



舞者胡沈員曾在楊麗萍編舞的《十面埋伏》中扮演虞姬，《舞蹈風暴》第二期節目中他帶來了當代舞《兒時》，用極致柔美的肢體講述了成長故事，讓不少觀眾熱淚盈眶。這位實力超群的選手卻在台上直言不諱舞蹈“出圈難”的窘境：“提前半年宣傳，最終也不一定有多少觀眾。”沒有繁複道具、華麗台詞，舞蹈只能用肢體動作表達情感，常常被說曲高和寡。資深舞蹈電視節目製作人的揚揚坦言，電視是最快的傳播渠道之一，可以將小眾舞蹈推入大眾的視野，但先決條件是舞者必須足夠優秀，“舞者在技術技巧達到一定高度的時候，追求靈性高度，才傳達給大眾非常好的舞蹈理念”。



對於舞蹈綜藝，觀眾並不陌生，遠的可以追溯到20年前的《舞蹈世界》、13年前的《舞林大會》，近期更有《熱血街舞團》《這！就是街舞》。這些節目或是依托明星話題玩跨界，或是深耕垂直領域求“破圈”，《舞蹈風暴》讓專業舞者站到了舞台中央。此前，一檔人氣綜藝《聲入人心》顛覆了觀眾對美聲音樂和演唱者的固有印象，同樣以專業領域頂尖人才、高端製作以及通俗手段向大眾普及高雅藝術，《舞蹈風暴》也被網友稱為“舞蹈版《聲入人心》”。



不過，有業內人士指出，熒屏綜藝的性質決定了選手大多具備一定“偶像”特質——如高顔值、熟悉多個舞種、應變能力較強等，正是這樣的選秀“套路”將許多優秀舞蹈演員關在了門外；同時，部分選手為了在規定時限內展現實力，往往選擇叠加高難度動作的炫技表演，以求一鳴驚人的效果，反而忽略了舞段創作的節奏把控。

