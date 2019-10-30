商務部：優化營商環境　更好利用外資

10月29日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文、財政部國庫司負責人王紹雙、知識產權局知識產權保護司司長張志成、商務部外資司負責人葉威介紹進一步做好利用外資工作有關政策措施有關情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社報道，前三季度實際使用外資同比增長6.5%，一天新設外資企業100多家……越來越多的外資企業正在“跑步”來到中國。如何更好優化營商環境，增強吸引外資的“向心力”？在29日舉行的國務院政策例行吹風會上，商務部、財政部和國家知識產權局有關負責人就進一步做好利用外資工作介紹了相關情況。



打造更有吸引力的營商環境



10月16日，國務院常務會議原則通過《關於進一步做好利用外資工作的意見》，將於近期印發。意見從四方面提出20條穩外資政策措施，聚焦外資企業關切，指導各地方各部門進一步深化“放管服”改革，提升外商投資促進和保護水平。



商務部副部長王受文介紹，意見明確了繼續壓減全國和自由貿易試驗區外商投資准入負面清單，全面清理取消未納入負面清單的限制措施。優化外商投資企業科技創新服務，提升自貿試驗區建設水平。與此同時，降低跨境資金使用成本，提高外籍人員來華工作便利度。



對於外資企業高度關注的外商投資法實施問題，王受文表示，意見要求各部門各地區對行政法規或規章、規範性文件進行清理，確保與外商投資法相符合。各部門要制定具體實施辦法，出台相關司法解釋，解決好外國投資者、外資企業可能遇到的法律問題。



王受文表示，當前我國吸引外資結構持續優化，高技術產業利用外資占整體利用外資的30%；今年1至9月，5000萬美元以上大項目同比增長12.6%。



“中國有穩定、透明、可預期的外資法律法規政策環境，有非常好的基礎設施和產業配套，還有豐富優質的勞動力供給，這些對外國投資者都是很有吸引力的。”王受文說。