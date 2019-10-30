法國總統等外國領導人將出席第二屆進博會

中評社北京10月30日電／據新華社報道，外交部發言人華春瑩30日宣布：第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍、希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇將出席博覽會開幕式及相關活動。



（來源：新華網）