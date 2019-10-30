美國會眾議院公布彈劾總統調查程序決議案文本

中評社香港10月30日電／據新華網報道，美國國會眾議院規則委員會29日公布了一項關於對美總統特朗普進行彈劾調查程序的決議案文本。眾議院將於31日對該決議案進行投票。



決議案規定了眾議院情報委員會就彈劾調查舉行公開聽證以及向眾議院司法委員會匯報調查結論和提出建議等的程序。決議案規定，在公開聽證中，情報委員會主席和資深少數黨成員擁有相等的向證人提問的機會和時長，且他們可以把提問權讓渡給委員會其他成員。



決議案規定，情報委員會應撰寫關於調查結論和建議的報告並提交給司法委員會，由後者公之於眾；司法委員會應向眾議院報告其認為合適的決議案、彈劾條款以及其他建議；作為眾議院少數黨的共和黨可以要求證人作證並發放傳票，但其發放的傳票必須由民主黨人簽字認可。



決議案允許白宮方面以要求己方證人作證或提供證據、出席聽證會、反駁證人證詞、反覆質詢證人等方式表達意見，但如果司法委員會主席認定白宮不配合調查，他有權拒絕特朗普或其律師的具體要求。



決議案公布後，眾議院情報、司法、外交及監督與改革四個委員會主席發表聯合聲明，稱決議案為彈劾調查的進展提供了方向，彈劾調查將從之前的閉門取證階段進入公開聽證階段。



美國白宮新聞秘書斯蒂芬妮·格裡沙姆當天發表聲明抨擊該決議案，稱其“沒有改變眾議院民主黨人拒絕為（特朗普）政府提供正當程序權利這一根本性事實”。



眾議長佩洛西當天在個人社交媒體賬號上宣布，眾議院31日將就該決議案舉行投票。這將是民主黨掌控的國會眾議院首次正式就針對特朗普的彈劾調查舉行全體投票。



佩洛西9月24日宣布啟動眾議院對特朗普的彈劾調查，起因是一名情報界人士匿名檢舉特朗普7月在同烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查美國民主黨總統競選人拜登及其兒子。民主黨指責特朗普濫用職權謀求私利，尋求外國勢力干預明年美國總統選舉。特朗普堅稱不存在與烏方的“利益交換”。



（來源：新華網）