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法國總統馬克龍將訪華
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2019-10-30 14:37:53
法國總統馬克龍（圖源：楚秀網）
中評社北京10月30日電／據新華社報道，外交部發言人華春瑩30日宣布：應國家主席習近平邀請，法蘭西共和國總統埃馬紐埃爾·馬克龍將於11月4日至6日來華出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式並對中國進行國事訪問。
（來源：新華網）
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