李佳芬中和拜票人氣旺　侯友宜未現身

李佳芬今天到新北市中和區的廟宇參拜，受到民眾熱情的歡迎。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜的妻子李佳芬中午從雲林趕到新北市，要到6區8個行程為國民黨“立委”參選人輔選，在韓的故鄉中和區的3個點距離很近，福和宮、福德宮、廣濟宮之間只相隔一條街，李佳芬全程步行，支持者夾道歡迎。李的人氣也很旺，每場皆超過4、5百名民眾到場相挺。



韓國瑜妻子李佳芬今日趕場，上午回娘家雲林出席韓國瑜婦女後援會，中午二度赴新北市輔選，從中午到晚上，要跑永和、中和、淡水、五股、新莊、汐止等6區8個行程為“立委”參選人輔選。陪同者包括新北市黨部主委李乾龍、前台北縣長周錫瑋、“立委”參選人邱烽堯及他的父視、中和區黨部主委邱垂益、市議員金瑞龍及韓粉文山伯。而新北市長侯友宜依舊沒有現身，侯的夫人也沒有出現。



中和區是韓國瑜故鄉，國民黨中和區黨部主委邱垂益當初擔任中和市長，延攬韓當副市長，顯見兩家交情深厚，此次韓國瑜參選，邱卯足勁輔選，已訂下“中和贏10萬票”目標，要超越馬英九2008在中和贏9萬多票的紀錄。



李佳芬本月6日代替韓國瑜到新北輔選拜票，4小時跑9個行程，為8位“立委”選將造勢，因還有部分“立委”選將尚未同台，因此30日將二度赴新北，從中午12點40分起，先到永和區保福宮與“立委”林德福一起拜廟，接著到中和區與“立委”參選人邱烽堯會合，先後到福和宮、廣濟宮及枋寮活動中心，再赴淡水福佑宮與“立委”參選人洪孟楷一起拜媽祖。



接著李佳芬將趕到五股賀聖宮，與“立委”選將黃桂蘭一起參拜玄天上帝、陪老人共餐，之後轉往新莊與“立委”選將陳明義一起參觀響仁和製鼓廠，到晚上7點又趕抵汐止厚德活動中心，參加“立委”選將李永萍的問政說明會。