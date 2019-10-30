央企混改再提速　操作指引即將出台

中評社北京10月30日電／據中國證券報報道，為規範混改流程、界定審批權限邊界，央企混合所有制改革操作指引有望近期出台。專家認為，國企改革明年將在重要領域和關鍵環節取得突破，央企混改進程有望進一步提速。



軍工領域混改破題



四季度以來，央企混改吹響集結號。274個央企混改項目近期聯合“招商”，軍工、石油等重點領域紛紛破題。



軍工業混改正進一步提速。中國證券報記者了解到，中核集團三家子公司中國核工業華興建設有限公司、核工業工程研究設計有限公司及中核地產擬以增資擴股方式實現混改。中國核工業華興建設有限公司擬向新引進投資方釋放35%的股權。核工業工程研究設計有限公司擬引入不超過3家其他資本釋放49%的股權，其中民營資本不少於10%。中核地產希望通過積極引入優質戰略投資者，盤活存量土地。



中國兵器裝備集團正積極推進湖南華南光電公司、華川工業有限公司混改。其中，湖南華南光電公司擬引入三至五家外部投資者並實施核心員工持股，將通過資產重組或整體上市等方式進入資本市場。



中國兵器工業集團下屬第二一四研究所和武漢武重鑄鍛有限公司混改也在積極推進。第二一四研究所擬通過增資擴股引入外部投資者合計持股占比為34%至39%，骨幹員工持股占比為10%至15%。



石油電信企業混改發力



中國石油旗下廣東寰球廣業工程公司擬引入外部戰略投資者。中國石化旗下綠源地熱能開發公司混改擬增發20%的股份，控股股東持股比例將降至43%左右。此外，中海油旗下安技服公司目前按照上報國資委“雙百行動”企業總體改革工作計劃，積極推進核心員工持股，預計2019年底前員工持股工作全部完成，計劃2020年啟動引入戰略投資者，通過增資擴股釋放不少於15%的股權。