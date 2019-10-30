林鄭月娥：香港經濟嚴峻　治本須遏止暴力

中評社香港10月30日電／據新華社報道，香港特區行政長官林鄭月娥29日出席行政會議前會見傳媒時表示，2019年全年香港經濟情況嚴峻，特區政府會竭盡所能“撐企業、保就業”。不過紓緩措施都是治標，要想治本則須遏止暴力，盡快讓香港恢復平靜。



林鄭月娥表示，本周四（31日）特區政府經濟顧問將公布第三季度預先估計的經濟數字，如果第三季度環比增長出現負數，連同第二季度環比增長的負數，可以說香港經濟進入一個技術性衰退。現在評估2019年很有可能出現全年負增長，情況非常嚴峻。



林鄭月娥指出，特區政府會密切觀察經濟下行情況，以推出需要的措施。從8月開始，差不多每月特區政府都會公布一些“撐企業、保就業”措施，現在總投入的額外撥款超過200億港元，包括最近公布的針對運輸物流界和旅遊界的措施。特區政府會盡量動用政府資源“撐企業、保就業”，同時希望立法會能盡快批出相關撥款。



林鄭月娥表示，“撐企業、保就業”措施都是治標的工作，治本的工作則是要盡快遏止暴力，讓香港恢復平靜。社會恢復平靜後，特區政府還有大量重新啟動經濟的工作要做，並已在這方面開始部署。



林鄭月娥表示，停止暴力需要全社會的支持，懇請社會各界支持特區政府、支持警隊全力遏止暴力。警隊會繼續嚴正執法，會跟進、追究每一個違法行為。希望社會各界不要再合理化少數暴徒的暴行，甚至為他們提供任何借口，繼續在香港進行極端破壞的行為。



林鄭月娥強調，警隊站在止暴制亂最前線，為維護香港治安付出了極大的努力。她堅定支持警隊依法止暴，也要求所有政府部門，不但只做配合的工作，還要在自己分內參與止暴制亂，整個特區政府齊心協力共同遏止暴力。



（來源：新華網）