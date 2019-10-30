券商三季報亮眼　12家前三季度淨利潤翻倍

中評社北京10月30日電／據中國證券報報道，上市券商捷報頻傳！



截至10月29日20：00，36家A股上市券商中已有27家披露2019年三季報。數據顯示，無論是第三季度還是前三季度合計，上市券商在營收和淨利潤（按上市券商母公司口徑統計）方面可謂是雙豐收。



27家券商近九成第三季度營業收入同比實現上漲，26家淨利潤實現同比增長；前三季度，僅有華林證券營業收入同比下滑，淨利潤同比全部實現上漲。從公布的數據來看，華泰證券分別暫居三季度、前三季度營收和淨利潤額榜首。



三季報的亮眼表現預示著今年上市券商全年業績的穩健增長。而扎實的業績表現也為券商板塊的市場表現夯實底氣。



三季報表現亮眼



今年第三季度，27家券商合計實現營業收入526.08億元，實現歸母淨利潤143.30億元；前三季度方面，27家券商營業收入、歸母淨利潤合計分別為1552.42億元、466.93億元。



逾五成券商第三季度營收超10億元



就第三季度數據來看，營收方面，27家上市券商營收均超2億元，14家上市券商營收超10億元。其中華泰證券以66.43億元的營收暫居榜首，同比增長54.38%；廣發證券緊隨其後，實現營收54.16億元；中國銀河、招商證券營收均超40億元，分別為46.76億元、43.59億元；中信建投、興業證券、國信證券營收均超30億元。



從營收同比變化來看，興業證券、南京證券、中國銀河、太平洋增幅較為顯著，同比增幅均超100%，分別為197.61%、145.97%、131.26%、110.83%，方正證券、華林證券、山西證券三家營收同比下滑，分別為－1.20%、－4.72%、－11.32%。

