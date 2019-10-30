10月29日，在英國倫敦，英國首相約翰遜離開唐寧街10號首相府。當日，英國議會下院投票通過了英國政府提出的一項法案，同意在12月12日提前舉行大選。（圖源：新華社） 中評社北京10月30日電／國際觀察：“新藥方”能否解決“脫歐”老問題



英國議會下院29日投票通過了英國政府提出的一項法案，同意在12月12日提前舉行大選。



分析人士指出，英國“脫歐”僵局已持續3年有餘，各方均期盼提前大選能夠打破目前“脫不成、留不得”的僵局，但是大選這一“新藥方”能否讓英國“脫歐”前景更加清晰仍是個未知數。



聖誕節前的大選



英國首相約翰遜領導的政府經過和反對黨的幾番鏖戰，終於在29日基本敲定於12月12日提前舉行大選。英國近百年來並無在聖誕節所在的12月舉行大選的先例，但約翰遜政府為盡快兌現“脫歐”承諾不得不破例。



英國政府的“脫歐”協議此前在議會下院屢遭阻擊，根本原因在於執政的保守黨在議會下院不占絕對多數，特別是約翰遜9月將21名在“脫歐”問題上“反叛”的保守黨議員開除黨籍後，保守黨在議會下院喪失了多數優勢，在“脫歐”協議的表決中更加被動。



約翰遜本月早些時候表示，本屆議會已經“名存實亡”，無法完成“脫歐”任務，提前大選是打破僵局的唯一辦法。



此前一直反對提前大選的反對黨工黨領袖科爾賓也“開了綠燈”，表示大選前英國“無協議脫歐”的風險已經排除，同意提前大選。



中國社會科學院歐洲研究所國際關係研究室主任趙晨表示，此次工黨同意提前大選，很大程度上是因為他們看到繼續堅持拒絕大選不僅無法打破當下的“脫歐”僵局，還有可能傷及本黨在選民中的支持率。約翰遜的不斷激將也起到了作用。