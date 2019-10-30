170億大豆補貼有效嗎？專家：比美國少太多

中評社北京10月30日電／據經濟日報報道，近日，農業農村部表示，今年大豆振興計劃各項工作有力有序推進，大豆面積有望超過1.3億畝，比上年增加1000萬畝。今年中央財政安排東北地區大豆生產者補貼資金170多億元，比上年增加近40億元。170億的農業補貼能否帶來立竿見影的變化？中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英表示，同歐美比起來，我國的大豆補貼還是不對等的。



“美國的大豆補貼達到3000億美元左右，為什麼美國的大豆這麼便宜？機械化種植是一個原因，科學種豆是一個原因，最大的原因是美國的大豆補貼。而我國現在通過補貼來讓農民安心在農村種大豆還是有困難的。”陳鳳英說。



陳鳳英同時認為，可以增加大豆的融資範圍，考慮納入現有資金和民營資金，“單純靠政府出錢還是有困難，因為我們和美歐之間有現實的差距，他們在農業上的補貼太多了，所以我們發展中國家很難和他們競爭。”



根據來自海關的數據顯示，今年七月、八月、九月的美國對華大豆出口分別為98萬噸、168萬噸和173萬噸，這說明隨著巴西大豆的銷售季收尾，美國大豆進入中國的速度正在加快。自從2010年中國成為美國農產品的第一大出口目的國，進口美國農產品的金額達到175億美元，其中進口美國大豆108億美元，占美國全部出口大豆的58%。



（來源：經濟日報）