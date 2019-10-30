英國貨車慘案凸顯歐洲非法移民問題

中評社北京10月30日電／據新華社報道，英國埃塞克斯郡近日發生的貨車慘案震驚世界。藏身貨車中的39人不幸死亡令人痛心，此次慘案暴露出來的歐洲非法移民、人口販賣以及邊境管控等問題成為人們關注的熱點。



貨車慘案調查進展如何



英國警方23日在英格蘭東南部埃塞克斯郡一工業園區內的一輛集裝箱貨車裡發現39具遺體。



根據英國埃塞克斯郡警方28日發表的最新聲明，貨車慘案涉事司機莫里斯·魯賓遜已於當天出庭受審。他是通過視頻接受英格蘭地方法院庭審的。針對他的下次庭審將於11月25日在位於倫敦的中央刑事法庭舉行。



莫里斯·魯賓遜現年25歲，來自英國北愛爾蘭。在23日案發當天即被警方拘押。他被控39項過失殺人罪以及共謀販運人口、協助非法移民偷渡和洗錢等罪行。



埃塞克斯郡警方稱，在涉案貨車中發現的39具遺體已全部轉移至醫院進行檢查。警方正通過比對牙齒、指紋和DNA等方式確認死者身份。警方目前已收集整理出死者衣物、手機等總計超過500件物品。但核實死者身份的過程依然需要很長時間。



埃塞克斯郡警方早些時候曾強調，39名死者的國籍和身份仍未有最終定論，因此呼籲媒體不要無端猜測，以免妨礙警方調查。



歐洲為何頻發非法移民案件



英國輿論普遍認為，造成這一慘案的主要原因很可能同跨國人口走私犯罪有關。有跡象表明，警方正以有組織偷渡或人口販賣作為方向對此案進行調查。