首位聽過美烏總統通話證人就彈劾調查作證

（圖源：新浪財經） 中評社北京10月30日電／據新華社報道，美國國家安全委員會烏克蘭問題專家亞歷山大·溫德曼29日在美國國會閉門作證時說，美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基7月的通話內容“令我感到擔憂”，特朗普“要求外國政府調查美國公民的做法不合適”。



溫德曼是首位到國會作證的聽過美烏總統通話的證人。他在美國媒體公布的聽證會發言中說，特朗普與澤連斯基7月25日通話當天，他和其他美國政府官員在白宮戰情室收聽了通話內容。



溫德曼說，他擔憂特朗普的做法會影響“美國對烏克蘭的支持”，烏克蘭對美國前副總統、民主黨總統競選人拜登及其兒子展開調查會導致該國“無法維持目前（美國民主、共和）兩黨對其的支持”，而這些“都會損害美國國家安全”。



溫德曼說，美國駐歐盟大使戈登·桑德蘭7月10日在與到訪華盛頓的烏克蘭政府官員會面時告知對方，烏克蘭要對拜登以及其他事件展開調查，才能確保澤連斯基與特朗普在華盛頓會面。溫德曼在隨後關於這場會面的情況說明會上告訴桑德蘭，他的表態不合適，並把上述情況向國安會高層通報。



溫德曼在美烏總統通話後，再次向國安會高層報告，表達對特朗普處理美烏關係方式的擔憂。



特朗普當天清晨在社交媒體上表態，質疑溫德曼是否真正聽了自己與澤連斯基的通話，要求對方閱讀白宮早前公布的通話記錄，並重申眾議院民主黨人針對自己的彈劾調查是政治迫害。



美國一名情報界人士8月匿名檢舉特朗普在同澤連斯基通話時要求對方調查拜登父子以及外國干預2016年美國總統大選的情況。美國眾議長佩洛西9月24日宣布啟動眾議院針對特朗普的彈劾調查。



（來源：新華網）