美緊盯敘油田　俄斥美占油田是“土匪行動”

中評社北京10月30日電／據新華社報道，美國國防部28日說，將不惜動用“壓倒性武力”阻止任何勢力奪取對敘利亞油田的控制，無論對手是極端組織“伊斯蘭國”還是敘利亞政府軍。



前一天，美國總統唐納德·特朗普披露希望讓美國能源企業運營敘利亞油田。這一說法引起軒然大波，多名法律和能源專家認為美方這樣做“不道德”。



【到底防誰？】



美國軍方上周宣布將向敘利亞東部油田增派兵力，包括機械化部隊，以防止“伊斯蘭國”或其他勢力奪取對油田的控制。



美國國防部長馬克·埃斯珀28日在五角大樓召集記者會，披露更多細節。



當記者詢問美軍是否會阻止敘利亞政府軍以及俄羅斯軍隊接觸敘東部油田，埃斯珀明確回答：“簡單說，是的。”



他說，美國支持的敘庫爾德武裝組織“敘利亞民主軍”依賴敘利亞東部油田收入，“我們希望確保‘敘利亞民主軍’的收入來源，以便他們繼續維持武裝力量，配合我們打擊‘伊斯蘭國’”。



他聲稱，美方將“不惜動用壓倒性武力，對抗威脅美軍的‘任何’勢力”。



俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科夫26日指認美軍派兵控制敘利亞油田“與美國政府所宣揚的打擊恐怖主義口號相距甚遠”，是為控制這一中東國家石油資源而採取的“土匪行動”。