主計總處：來台陸客下半年少40萬人次

以前在日月潭石碑前拍照相當搶手，陸客一個接一個。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／中國大陸官方正式在8月1日停止發放來台自由行大通證，“主計總處”29日指出，根據“交通部觀光局”日前預估的數據，今年下半年陸客來台人次將比去年同期減少40萬人次，當中包含自由行、簽證及團客。若以平均停留天數及人均花費估算，下半年服務輸出金額將減少新台幣190億元。



“主計總處”根據2018年數據，指出陸客平均在台灣停留7.11夜、人均消費212美元，計算國民所得時會將消費換算成新台幣，若今年下半年減少40萬名陸客來台旅遊人次，下半年GDP的服務輸出金額將減少190億元，約使GDP下滑0．1個百分點。



《聯合報》報道中提到，“主計總處”官員分析，陸客禁令勢必對GDP服務輸出、民間消費有所衝擊，但GDP中的“商品及服務輸出”計算上比重差異甚大，商品項目占83％，因此即使服務輸出面受到陸客禁令的衝擊而減少，但若商品出口表現維持一定水準，將不致衝擊整體經濟成長。



台經院院長張建一表示，陸客禁令主要衝擊台灣特定產業，如觀光旅遊業、遊覽車業者、餐館及夜市小吃等，對於總體經濟的影響程度並不顯著。張建一指出，外國人來台旅遊觀光，並非政府能掌握的經濟成長動能，既然遭遇陸客禁令，政府也祭出應對的政策，盼透過帶動“國民旅遊”刺激內需，減緩觀光面的衝擊。



根據“中央銀行”經濟研究處針對自由行及團客分開估算，除參考“觀光局”的統計，也加入“內政部移民署”的數據。央行表示，陸客自由行及團客的消費力不同，且影響的產業類別也有些為差異，因此分開估算。