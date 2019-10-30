吳敦義列不分區？中常委徐弘庭：無先例

中常委、藍議員徐弘庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）外傳中國國民黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨等6人列不分區“立委”安全名單內，中常委、台北市議員徐弘庭今天受訪時表示，他不認為黨主席應列不分區，過去也沒有先例，這一次也不適合開先例，現在區域“立委”已提名完成，只剩不分區有空間可以展現國民黨對世代問題的看法和態度，希望有好的方向出現。



徐弘庭隸屬連家軍，連勝文2008年出任悠游卡公司董事長，徐弘庭為其特別助理，是連勝文的重要幕僚。日前台北市議員徐弘庭質疑國民黨主席吳敦義“選前換將”，換掉前組發會主委李哲華，連勝文贊賞徐弘庭說真話的勇氣，不枉費過去對他的支持。



國民黨啓動不分區“立委”提名作業，正式名單將在11月13日提報中常會，11月16日中央委員將行使同意權，最終名單和排序則將在11月18日前由吳敦義核定。



國民黨今天下午召開中常會，針對吳敦義是否適合列入不分區安全名單，中常委、台北市議員徐弘庭受訪時認為，他的態度很清楚，黨主席不應列入不分區，黨主席的高度應該更高，而非設定在“立委”層次，過去沒有先例，這一次也不適合開先例，但這是吳敦義個人的政治選擇。



外傳有中央委員串聯將對不分區名單投下不同意票，徐弘庭說，210位中央委員將獨立行使主權，相信對名單會做出會做出最好的判斷。



至於不分區名單是否應有新血，徐弘庭認為，國民黨的世代問題始終存在，國民黨要不就是讓年輕人到區域選戰中拚，不然就是在不分區名單中放入年輕人，現在區域“立委”已提名完成，只剩不分區有空間可以展現國民黨對世代問題的看法和態度，希望有好的方向出現



有媒體報道，國民黨不分區“立委”最初6人名單為吳敦義、曾永權、姚江臨、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、全台農田水利會會長林文瑞以及台南市議員謝龍介，遭國民黨台南“立委”參選人蔡育輝等人痛批“老人名單”，區域“立委”參選人得去跳海了。



曾銘宗在中常會前受訪時表示，這個名單是特定媒體放出來，要抹黑國民黨的名單，他也還沒報名，根本沒有名單，是在針對稻草人猛打，盼黨員有智慧不要受騙上當；相信黨中央有聽見大家的聲音，將提出有代表性、功能性的名單，爭取政黨票。



姚江臨則表示，他曾被列入過不分區“立委”名單，也沒有中，他還是繼續留在國民黨，從來沒有說要爭取，他現在最主要的任務就是輔選2020參選人韓國瑜。