黎巴嫩總理下台　美國務卿促盡快籌組新政府

中評社香港10月30日電／黎巴嫩總理哈里里今天不敵全國13天來的反貪示威浪潮，宣布請辭，美國國務卿蓬佩奧呼籲黎巴嫩政治領袖“盡快”籌組新政府。



法新社報道，蓬佩奧在聲明中表示：“美國呼籲黎巴嫩政治領袖盡快促成新政府組成，建立穩定、繁榮及安全的黎巴嫩，回應公民需求。”



他說：“過去13天的和平抗議及全國團結表述，已傳達出明確訊息，黎巴嫩人想要一個有效率且高效能的政府、著手經濟改革，並終結貪腐亂象。”



中央社援引報道，蓬佩奧表示：“所有暴力或挑釁行為都必須停止。美國同時要求黎巴嫩軍隊及安全機構持續確保抗議民眾的權益及安全。”



黎巴嫩民眾不滿政治領導階層貪腐橫行，發動史無前例抗議行動，造成全國大癱瘓。儘管政府上週通過緊急經濟紓困計劃，首都貝魯特街頭仍擠滿抗議人群，導致銀行學校關上大門。



哈里里下台代表政治情勢將更為趨緊，恐更不利於籌組新政府、著手解決黎巴嫩自1975年至1990年內戰以來最嚴峻經濟危機。



哈里里一般來說有西方國家和遜尼派波灣阿拉伯盟國的支持，他一下台，不僅升高風險，也把黎巴嫩推向一個不可預知的循環。黎巴嫩有可能進一步受到有伊朗當後盾的黎境游擊組織真主黨（Hezbollah）影響，讓當地更難以吸引亟需的外資。



黎巴嫩的政治領袖似乎對最新發展備感意外，對示威運動表達同理心之餘，也對權力真空引發的混亂示警。黎巴嫩政治領袖通常得花上數個月協商才能敲定內閣人事，黎巴嫩支持者認為國內承擔不起這種情況。根據黎巴嫩憲法，政府將留守擔任看守政府，以利協商籌組新政府。