德國多州議會選舉：執政黨接連失利

中評社北京10月30日電／據新華社報道，德國執政黨基督教民主聯盟在東部地方選舉中再遭敗績，令總理安格拉·默克爾的接班人安妮格雷特·克蘭普—卡倫鮑爾承受黨內外壓力。



東部圖林根州27日舉行議會選舉，左翼黨和極右翼政黨德國選擇黨以超過30%和23.4%的得票率分列第一、二位，基民盟得票率21.8%，由先前的第一大黨跌至第三大黨。



這是克蘭普—卡倫鮑爾去年12月當選黨主席以來基民盟在歐洲議會及德國東部地方選舉中第四次遇挫。越來越多人質疑克蘭普—卡倫鮑爾是否有能力領導基民盟角逐2021年聯邦議院選舉。



圖林根州先前由左翼黨、社民黨和綠黨聯合執政。據最新選舉結果，左翼黨領導的執政聯盟沒有取得議會過半數席位，需要基民盟加入才能繼續執政。沒有政黨願意與德國選擇黨合作。



基民盟一直排斥與左翼黨合作。克蘭普—卡倫鮑爾說：“基民盟領導層將繼續堅持不與左翼黨或德國選擇黨合作。”



路透社報道，基民盟領導層的立場正遭到地方反對。27日發布的一項民意調查顯示，超過70%的基民盟選民希望這一政黨改變“傳統”，加入左翼黨領導的執政聯盟。



基民盟圖林根州黨主席邁克·默林說，不排除與左翼黨合作的可能，圖林根州事務不應由默克爾或克蘭普—卡倫鮑爾決定。



（來源：新華網）