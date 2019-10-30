陳杰赴黨中央嗆吳敦義：你敢開除王金平?

陳杰手持“吳敦義四大罪狀”的標語。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨下午中常會將以違紀參選“立委”理由，開除前“立委”陳杰的黨籍。陳杰今率支持者在中央黨部前，列出黨主席吳敦義四大罪狀“違法亂紀、處斷不公、貪圖私利、工於心計”。準備參選彰化區域“立委”的陳杰說，他還沒有正式登記參選“立委”，國民黨就急著開除他的黨籍，那“立法院”前院長王金平現在還口口聲聲說要參選2020到底，吳敦義敢開除王金平嗎？他笑吳敦義“不敢！”



至於吳敦義可能自列不分區“立委”，陳杰形容，此刻已不是黨員的他是在“看笑話”，哪有一個政黨的主席要把自己列入不分區，真是笑死人，把國民黨的招牌都砸光光了。



陳杰今天下午率領10多位支持者到國民黨中央黨部前抗議，眾人高舉“開除吳敦義 KMT才有救”、“吳敦義四大罪狀”等標語，對黨中央發出怒吼。



陳杰表示，他還沒有正式登記參選“立委”，國民黨就急著開除他的黨籍，實在是不知道為什麼，過去也從來沒有這樣的先例，可能是因為他的民調數字持續上升，更贏過國民黨提名的彰化“立委”參選人張瀚天，他相信彰化選民不會接受過去曾經有販毒案底的“立委”參選人。



陳杰痛批，他也覺得非常奇怪，王金平過去口口聲聲說要參選2020到底，但吳敦義敢開除王金平嗎？他笑吳敦義不敢，選舉至今都還沒有開除王金平黨籍。



陳杰說，國民黨2020參選人韓國瑜過去不斷指出反毒的重要性，但現在國民黨卻提名一個毒販，難道不怕影響選情嗎？難道就是只為了吳敦義自己要列入不分區嗎？



陳杰強調，他為了讓國民黨“立法委員”選舉能在艱困選區打出一片江山，之前不斷遊說歷任國民黨主席，包括洪秀柱、朱立倫、吳伯雄，當然也包括吳敦義本人，卻被吳敦義悍然拒絕，只推說輔選很忙，但是，實情是他想自列國民黨不分區“立委”安全名單之內，甚至自排第一名，以為牟取“立法院長”職位鋪路，這樣的人又如何帶領國民黨邁向執政之路？