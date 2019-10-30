泛暴派為“自決”護航　違“一國兩制”

黃之鋒與其“Plan B”林浩波昨日現身抽水（圖源：大公報） 中評社香港10月30日電／據大公報報道，“香港眾志”秘書長黃之鋒被裁定參選海怡西區議會提名無效後隨即見記者，民主黨主席胡志偉和公民黨黨魁楊岳橋等“泛暴派”議員都有出席為其護航。他們聲稱DQ黃之鋒是“政治篩選”，對現時的局勢是“火上加油”。市民怒斥“泛暴派”與黃之鋒之流是蛇鼠一窩，他們才是亂局的罪魁禍首。而黃之鋒“Plan B”林浩波昨日亦現身抽水。大公報記者發現，二人的政綱一模一樣，足見林浩波只是“港獨”組織眾志的傀儡。



黃之鋒昨日上午先在Facebook發布消息，稱10時45分收到選舉主任蔡亮通知，其參選區議會選舉海怡西選區的提名無效。昨日中午，黃之鋒則聯同多個“泛暴派”議員和南區參選人到政府總部東翼前地開記者會。



“港獨”立場 黃含糊其辭



黃之鋒全程都未明確表示“不支持港獨”，而是含糊其辭稱，自己不曾主動提倡或爭取“港獨”為自決選項。他又聲稱，正積極考慮進行選舉呈請，又揚言自己在街頭、國際等範疇繼續持續抗爭。



泛暴派議員紛紛在記者會上為黃之鋒“辯護”。楊岳橋吹捧黃之鋒是“香港最受國際認識的社會行動者”，妄言DQ黃之鋒是“政治計算”。胡志偉稱，DQ黃之鋒會為目前的狀態添煩添亂、火上加油。選舉主任明顯是不信任黃之鋒提出的“自決”是在“一國兩制”下的框架進行。對此全國政協副主席梁振英昨日立即在社交網站指出：“請胡志偉注意：‘一國兩制’之下沒有自決，‘自決’就是違反‘一國兩制’。”市民亦留言怒斥“泛暴派”與黃之鋒之流是蛇鼠一窩，他們才是亂局持續的罪魁禍首。



林浩波戴彩帶 抽水博上鏡



昨日的記者會上，參選海怡西、被認定為黃之鋒“Plan B”的林浩波更帶著印有自己名字的彩帶站在黃身旁博上鏡，抽水和做騷意味甚濃。