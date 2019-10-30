中評現場：李佳芬溫馨談老公　鄉親暖呼呼

李佳芬參加新北市中和區民眾活動中心造勢活動。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社新北10月30日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020大選參選人韓國瑜妻子李佳芬今天下午到新北市赴宮廟參拜並拉抬黨籍區域“立委”參選人，這是她“2020幸福加分、新北媳婦佳芬回家”第二次行動。雖然新北市長侯友宜仍未到場，但人潮不減，尤其她回到韓的出生地中和區，更是擠爆活動會場，而她講話的內容，會隨地方不同而做調整，因地制宜，特別將韓近日提出的政策與韓的成長經歷做連結，很接地氣，讓鄉親聽了心頭熱呼呼，喊“凍蒜”、“加油”更用力。



李佳芬上次“代夫出征”到新北市是在10月6日，當時跑了9個行程，為國民黨9位“立委”參選人輔選，這次她雖然只安排6個地點、為6人輔選，但在韓國瑜出生地中和市一口氣跑了3間廟及中和民眾活動中心，等於又是9個行程。



侯友宜沒有陪同，但民眾熱情不減，陪同她跑遍新北地方的人士，包括前台北縣長周錫瑋、新北市黨部主委李乾龍，文傳會副主委鄭世維等，去年高雄市長選舉替韓造勢的“文山伯”主持串場，各選區的“立委”參選人在地盤上相迎，包括永和的林德福、中和的邱烽堯、淡水的洪孟楷、五股的黃桂蘭、新莊的陳明義，以及汐止的李永萍，這趟行程直到晚上7時40分才結束。



李佳芬每一場造勢，聚集的人潮接近500人，到了中和區民活動中心人更多，整個會場近1千人，將會場擠得水洩不通。



李佳芬跑行程時間匆忙，沒有接受媒體訪問，比較特別的是她的講話內容會隨著地方的不同而做調整，在永和區林德福站台時，她解釋韓國瑜為何會提到補助大學、碩士生赴海外當交換生一年的原因，是因為韓當年家境貧困，沒有機會赴外求學，而且受到國民黨的幫助，所以韓希望能幫助學生開拓視野。

