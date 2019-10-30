國民黨開鍘李縉穎、陳杰　稱曾請郭幕僚協調

國民黨副發言人洪于茜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，通過開除於初選結束後，違紀參選新北市“立委”的“郭家軍”李縉穎，和違紀參選彰化縣“立委”的總工會理事長陳杰2人黨籍。國民黨考紀會在案由說明中特別指出，兩人違紀參選地方黨部做出處分建議案，中央考紀會一度都有請前“立委”、也是鴻海創辦人郭台銘重要幕僚的周守訓出面協調，但兩人仍堅持參選，因此最後做出開鍘處分。



考紀會指出，李縉穎未參加新北市第十選區“立委”提名初選，自行在10月5日於三峽祖師廟宣布參選“立委”，陳杰參加提名初選失敗未獲提名，10月1日宣布成立競選總部參選明年彰化縣第二選區“立委”。



兩人考紀案地方黨部都是建議開除黨籍，中央考紀會在第七次委員會議討論時，都是一度建請組發會再進行疏處，經周守訓協助溝通，但兩人仍堅持參選到底，因此在中央考紀會第八次會議通過開除黨籍處分，並送今天下午中常會通過正式開鍘。



由於陳杰率支持者在黨中央前抗議，並要黨主席吳敦義以同樣標準，開除現在仍要參選2020到底的前“立法院長”王金平，國民黨副發言人洪于茜在中常會後轉述時對此回應表示，，考紀案件都有既定的流程，若陳杰有意見可以至地方黨部反應。