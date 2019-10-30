中評社香港10月30日電／大公報：“港獨”分子還是死了參選這條心吧



“新一代漢奸”黃之鋒被選舉主任正式裁定提名無效，失去參加區議會選舉的資格，成為一千多名提名者中的唯一，這是對“港獨”勢力的迎頭痛擊。對此，社會反應都是“意料之中”、“預咗”，出奇的一致，反映了民心所向。



黃之鋒是什麼人，幹過哪些事，大家再清楚不過。他是臭名昭著的“民主自決”派香港眾志的主要成員，至今仍擔任其秘書長。儘管他吸取了黨友周庭參選本屆立法會被DQ的教訓，今次不代表香港眾志參選，而是換了一副“馬甲”，企圖蒙混過關，但掩不住“港獨”的狐狸尾巴。外界普遍相信他不可能入閘，就連“禍港四人幫”之首的黎智英也不看好黃的入閘機會，可見他被DQ早就毫無懸念。



但選舉主任為慎重起見，先後三次向黃之鋒發信，要求他澄清是否已放棄“自決”的政治主張。黃之鋒本來可以簡單地回應“是”或者“不是”，但他不敢正面回答，反而大玩語言偽術，不是顧左右而言他，就是繞圈子講廢話，企圖誤導輿論以為他已放棄“自決”主張，但又擔心被指摘為了區議會席位而“跪低”，故而強調自己的政治立場“從未改變”，這種“騎墻”的下三濫招數當然瞞不過公眾，更騙不過選舉主任。



選舉主任最終認定黃之鋒“並非真心放棄自決立場，不符合參選資格”，可以說於法有據，理直氣壯。黃之鋒受此重大打擊，惱羞成怒，口出狂言，為特區政府扣上“政治審查”、“篩選”、“思想警察”等等大帽子，體現其一貫的爛仔風格，當然也沒有人會指望“狗嘴裡能吐出象牙”。黃之鋒還揚言，今後會繼續參選，看特區政府能“DQ幾多次”。這個問題現在就可以回答，“顔色革命”注定失敗，“港獨”分子注定無法進入建制，不管黃之鋒參選多少次，結果都會一樣，他不如趁早死了參選這條心。



換一個角度看，道不同不相為謀，既然黃之鋒如此仇恨這個國家，以做漢奸洋奴為榮，何不乾脆去美國、英國這些他心目中最美好的地方參選、大幹一番“事業”呢？



“港獨”分子黃之鋒被DQ，民心大快，特區政府做了一件正確的事。但必須指出的是，在今時今日的黑色恐怖之下，擇善固執並不容易，需要很大的勇氣。黃之鋒事先張揚已將十八區選舉主任的名單交給了美國人，這並非一味靠嚇那麼簡單。美國正在推動所謂《香港人權與民主法案》，其中包括制裁特區政府官員的內容。更何況，凡是被指親中的商業機構，近來均成為黑衣暴徒的洩憤破壞對象，不少建制派人士甚至遭死亡威脅，負責處理黃之鋒參選個案的選舉主任所受壓力之大，可想而知。



在這種情況下，特區政府頂住了壓力，守住了底線，選舉主任依法辦事，這種為公義而不計較個人得失的勇氣，令人由衷敬佩！



（來源：大公報）