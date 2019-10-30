中評社北京10月30日電／據新華社報道，29日，在第二屆世界頂尖科學家論壇開幕式上，世界頂尖科學家協會上海中心正式揭牌，並向全球發布世界頂尖科學家科學社區方案。記者了解到，多位諾貝爾獎得主將在這一社區，建立國際聯合實驗室，打造具有產業轉移轉化能力的科學“基地”。



這一科學社區去年於上海臨港啟動，目的在於聚集世界頂尖科學家和科技資源，與中國龐大的應用市場進行對接。最新方案顯示，社區面積約34公頃，位於臨港科技城和滴水湖的三環和四環之間，規劃有新的論壇會址、展示中心、科學家公寓、產業板塊。同時，配套生活方面，有雙語學校、國際醫療中心等。



世界頂尖科學家協會主席、2006年諾貝爾化學獎得主羅傑·科恩伯格表示，建立這些平台的目的，第一是支持全球的年輕科學家，第二是支持基礎科研的發展。“我們想要看到更多科學上的交流和互動，因為科學是無國界的，它是國際性的、非政治性的。”



目前，已有多名諾獎級頂尖科學家加盟該基地，項目涉及生物醫藥、人工智能、新能源、新材料、量子科學等前沿科研領域。實驗室基地還將協助科學社區設立前沿科技的技術銀行，發起成立科學家成長基金等，為科學青年提供了一個與世界頂尖科學家長效溝通的空間，助力青年科學家的培養。



為期3天的論壇上，包括44位諾貝爾獎得主和21位沃爾夫獎、拉斯克獎、圖靈獎、麥克阿瑟獎、菲爾茲獎得主在內的近70位與會科學家，將與百餘位中國兩院院士、世界優秀青年科學家一起，聚焦基礎科研、國際合作和青年成長。



（來源：新華網）