美參議院通過台北法案　蔡英文感謝美方支持

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）美國聯邦參議院29日一致同意通過《台北法案》，要求行政部門“採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與”。蔡英文今天下午受訪表示，感謝美國對我們支持，尤其是參議院這次通過的法案，用行動支持台灣國際參與，我們會持續自信走向國際，我們會跟美國以及其他理念相近國家，持續讓我們區域和平穩定。



蔡英文今天出席台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶，會後受訪做上述表示。



中國大陸國台辦對此也批評台灣挾洋自重，蔡英文表示，“中國這個想法蠻狹隘的觀點，台灣要走向世界，要跟所有人做朋友，所以中國是以中國為中心的想法”。



“國防安全研究院”日前舉行2019兩岸關係論壇“習近平對台政策：內外因素的探討”研討會，與會專家學者分析，對於台灣問題中共內部評估“早打比晚打有利”，中國對台灣問題是有設立統一時間表，特別是在2049年中共建政第一個百年。



蔡英文對此表示，台灣所處的情境面臨中國文攻武嚇，我們一刻都不能懈怠，我們要把自己安全防衛做到最好情況，這也是我們執政持續強化我們“國防”，從“國防”自主到軍購以及強化訓練等，都是我們執政重要工作之一，“國家安全”是我們每個時刻要努力的。



有關中共代理人法相關草案付委，國台辦也批評。蔡英文說，這些法案代理人法等草案，主要是中國對台灣各個層面滲透越來越嚴重，所以法律上需要有一定機制處理，但是用什麼機制是最好、最能精準防治滲透，現在因為“立法院”有好幾個法案，黨團會跟“立法院”其他黨團、委員大家一起討論，找出一個最適當的版本。



美國總統特朗普28日向盟國喊話，表示美國計劃與“志同道合的國家”合作，促進新一代行動通訊5G的網路安全，蔡英文對此表示，我們與美方過去這段時間互動蠻有建設性，各層面上議題展開對話，有時候共同搭建平台，像是全球訓練架構，我們也邀請其他區域一起來參加，是我們實質跟美國合作能更促進區域和平。