李嘉誠派2億幫食肆應急

李嘉誠基金會宣布在“應急錢”計劃中先動用2億元支援飲食業。（圖源：文匯網） 中評社香港10月30日電／據文匯報報道，鑒於持續的暴力衝擊令香港面對前所未有的挑戰，李嘉誠基金會早前宣佈捐款10億元“應急錢”以解中小企的燃眉之急。眼見飲食業的處境每況愈下，較“沙士”時更嚴峻，基金會昨日宣佈在“應急錢”計劃中先動用2億元支援飲食業，凡僱用少於50人的合資格中小型食肆，每間可獲6萬元“應急錢”。計劃將於下月8日起接受申請，款項預期於下月底前發放。有飲食業界指申請程序夠簡化，支援金亦發放得快，形容是向有燃眉之急的企業“給了一粒止痛藥”。



基金會昨日表示，目前飲食業除整體營業額大跌30%外，過去兩個月間更有約200家食肆結業及遣散員工，因此10億元的第一期“應急錢”計劃先動用2億元支援飲食業，每間合資格的中小型食肆可獲6萬元“應急錢”。



批核快捷簡單 下次幫零售業



為令資金盡快送到有需要的食肆手上以撐過這艱難時刻，基金會將以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，只要申請者符合僱用少於50人的中小企定義，且持有效商業登記及飲食業牌照（普通食肆／小食食肆／燒味及鹵味店）便可申請。



基金會表示，自本月初公佈捐款10億元支援中小企後，一直與政府及各界緊密磋商支援中小企的方案，最終認為透過上述方法最能直接、簡單、快捷地盡一點綿力，紓解業界困難。



基金會續指，有關方案已獲業內商會及協會組織支持，食肆可直接到基金會網頁提交申請，如申請過程中遇有疑問，可聯絡商會、協會組織尋求協助。基金會緊接下來將著力協助零售業，現正與零售業界代表積極洽議中。



下月8日至17日接受申請



“應急錢”計劃申請詳情，將於下月8日在基金會相關專頁公佈（www.lksfsme.hk），並於當日上午9時起至17日下午5時止接受申請，下月底前發放款項，詳情可參閱https：／／www.ckh.com.hk／tc／media／press＿releases.php。