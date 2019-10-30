A股延續調整　科創板迎兩新股加盟

中評社香港10月30日電／今天A股延續調整，兩市成交不足4700億元，較前一交易日明顯萎縮。科創板迎來兩隻新股加盟，上市公司總數增至38家。



新華社報道，今日上證綜指以2949.46點小幅低開，全天都在陰線區域弱勢運行。盤中滬指摸高2953.30點，探低2934.83點，尾盤收報2939.32點，較前一交易日跌14.86點，跌幅為0.50%。



深證成指收報9681.54點，跌64.49點，跌幅為0.66%。創業板指數相對抗跌，1684.08點的收盤點位較前一交易日跌0.15%。中小板指數跌0.50%至6199.97點。



滬深兩市延續跌多漲少格局，上漲品種總數不足900只。不計算ST個股，兩市近30只個股漲停。



科創板再迎兩隻新股加盟，上市公司總數增至38家。N賽諾和N昊海首日漲幅分別為217.74%和46.48%。其餘個股中僅有6只上漲。申聯生物、海爾生物、福光股份跌幅超過10%。



行業板塊表現不佳。服裝、倉儲物流、農業、IT設備等多個板塊整體跌幅超過2%。醫療保健板塊逆勢錄得逾2%的漲幅，保險、機場服務漲幅超過1%。



滬深B指延續跌勢。上證B指跌0.42%至262.04點，深證B指跌0.89%至905.96點。



滬深兩市分別成交1815億元和2858億元，總量不足4700億元，較前一交易日明顯萎縮。